«Comment ça on aura le droit de partir en vacances qu'au Groenland ? », « La fête de la musique aura bien lieu cette année, mais sans musique ? ». Nouvelle édition du Journal de reredéconfinement, votre fil d'informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas).



Mardi 8 juin

Deux heures de soirée en plus. L’épidémie régressant toujours, la nouvelle étape du déconfinement, le 9 juin, sera bien respectée. Dès ce mercredi donc, le couvre-feu est décalé de 21 heures à 23 heures. Les bars et restaurants pourront accueillir des clients deux heures de plus et désormais même à l’intérieur (à 50 % de la capacité). Ce mercredi marque aussi le retour des séances du soir pour les cinémas (dont les salles pourront être remplies à 65 % de leur capacité) ainsi que la réouverture des salles de sport, des casinos, des parcs d’attraction et des thalassos. Rappelons enfin que c’est l’inauguration du passe sanitaire pour tous les événements de plus de 1 000 personnes. Un passe qui peut être numérique ou sur papier et prendre trois formes : un certificat de vaccination, un test négatif récent ou un test positif ancien (prouvant que vous avez contracté le virus et développé des anticorps).

Un peu moins de télétravail. À partir du 9 juin, la vie en entreprise change aussi. C’est la fin de la règle du télétravail à 100 %. Selon le nouveau protocole rédigé par le ministère du Travail (à consulter ici, en pdf), les employeurs doivent dorénavant fixer « un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent » et « dans le cadre du dialogue social ». Travailler à la maison reste recommandé, mais les employeurs qui veulent faire revenir leurs employés au bureau peuvent l’imposer à condition de respecter un protocole sanitaire allégé. Le port du masque reste obligatoire dans les espaces partagés et les jauges limitant le nombre d’employés demeurent en vigueur dans les cantines, mais les « moments de convivialité » (les pots, quoi) redeviennent possibles (à moins de 25 personnes).

Le non-sens de la fête. La fête de la musique aura bien lieu le 21 juin mais, comme l’année dernière, elle aura un aspect étrange. Ainsi, selon le protocole sanitaire publié lundi par le ministère de la Culture, les « concerts impromptus des musiciens, notamment amateurs sur la voie publique », seront interdits tout comme les « concerts dans les bars et restaurants » si ceux-ci « sont susceptibles d’engendrer des regroupements sur la voie publique et d’accroître les risques de contamination en intérieur » (regroupements qui sont toujours limités à dix personnes). Seront donc seulement autorisés les concerts (en salle ou à l’extérieur) avec des spectateurs assis et portant un masque et, à 23 heures, pas de dérogation par rapport à l’heure de couvre-feu, tout le monde devra être rentré à la maison.

Partir, mais où ? Les vacances approchant, peut-être envisagez-vous de partir à l’étranger cet été ? Justement, le gouvernement assouplit à partir de mercredi les restrictions de voyages vers les destinations extra-européennes. Les pays ont été classés suivant l’évolution de l’épidémie en trois couleurs – vert , orange et rouge – et tous ceux en vert (l’Australie, Israël, Nouvelle-Zélande…) sont normalement accessibles avec le passe sanitaire. Mais attention, les Français ne sont pas forcément les bienvenus partout, et cette classification en trois couleurs doit être compatible avec les règles en vigueur dans chaque pays. Ainsi, même si le Japon est en vert, il n’accueille pas les touristes étrangers. Autrement dit, vous avez le droit d’y aller, mais pas d’y être reçu… Pour s’y retrouver, Le Figaro a fait le tour des destinations autorisées pour les Français et les consignes sanitaires à appliquer.

Le retour de Delfraissy. Il n’avait pas donné d’interview depuis janvier. Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, était ce mardi matin sur RTL. En froid avec l’exécutif (qui juge l’institution trop alarmiste), le professeur de médecine a dit s’attendre à une nouvelle vague de l’épidémie en « septembre ou octobre », mais moins inquiétante qu’à l’automne 2020. « Ça sera une reprise – on peut l’appeler quatrième vague – , mais elle sera très différente des premières vagues, parce qu’on aura la vaccination. En face de lui, [le virus] va trouver une population, qui, en bonne partie, [aura] des vaccins qui vont protéger en partie contre ces nouveaux variants. » Delfraissy a aussi plaidé pour limiter le port du masque en extérieur aux seules agglomérations pendant les vacances : « Il faut être raisonnable, les gens qui sont à la campagne, qui vont être sur les plages, qui vont se balader, vont dire “bon, attendez les experts, arrêtez, on est capables de porter le masque là où il faut” », a-t-il déclaré.

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur Sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.