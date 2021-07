Alors on danse ?

«Comment ça, on peut inviter toute la famille à son mariage mais on ne peut toujours pas embrasser la mariée ? » « C’est vrai que pour la réouverture des discothèques, le virus pourra rentrer sans payer ? » Nouvelle édition du Journal de reredéconfinement, votre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Jeudi 1er juillet

Toute jauge a une fin. Nous vivons désormais avec (un peu) moins de restrictions avec la quatrième étape du calendrier de déconfinement qui met fin à la plupart des jauges. Il est désormais possible de prendre un repas au restaurant à plus de six par table et au restaurateur de remplir toute la salle. Il reste néanmoins toujours interdit de consommer debout. Dans les commerces, la limite de 4 mètres carrés par client n’est plus imposée tandis que les musées, théâtres et salles de spectacle peuvent dorénavant accueillir autant de visiteurs qu’il y a de places. À partir d’un millier de personnes, il faut cependant produire son passe sanitaire. Les offices religieux, les mariages et les enterrements peuvent se dérouler à plein : la règle d’un siège sur deux vacant saute également. Fin des jauges aussi à la cantine : selon le dernier protocole applicable au monde du travail, les salariés doivent seulement disposer d’une place assise.

Out Landes. Ces assouplissements ne concernent pas les Landes, où les restrictions sont prolongées jusqu’au 6 juillet pour cause de variant Delta. Ce département du sud-ouest de la France connaît une situation sanitaire atypique par rapport au reste du pays. Le taux d’incidence oscille autour de 50 cas pour 100 000 personnes (contre 19 en moyenne nationalement), avec un pourcentage de variant Delta de l’ordre de 50 %.

Masquerade. Plus obligatoire à l’extérieur, le masque doit cependant continuer à être porté dans les lieux clos. Mais que se passe-t-il dans les endroits où on mange à plusieurs ? Eh bien le gouvernement a codifié les gestes à respecter. Jusqu’à l’absurde. Le protocole (à consulter ici en pdf) pour les restaurants indique ainsi que « le port du masque est systématique lors de tous déplacements dans l’établissement » et aussi « lorsque les clients sont à table, pendant la commande, avant le service du premier plat, et au moment du paiement ». Que se passe-t-il si on paye pendant son café ? Le protocole ne le dit pas… Pour les mariages, il est aussi prévu que « le masque peut être enlevé uniquement au moment du service du premier plat et lors des prestations au micro (chant, discours…), dans le respect d’une distanciation physique d’au moins deux mètres ». Autre contrainte qui semble difficilement applicable lors d’un tel événement festif, le gouvernement veut que les gestes barrières soient « respectés sur les pistes de danse ». Pas de slow ou de collé-serré donc, mais le tango et la valse ?

Virusclubbing. Si vous tenez absolument à pogoter en postillonnant sur vos voisins, il faudra attendre quelques jours encore. Le gouvernement prévoit toujours que les discothèques puissent rouvrir le 9 juillet avec un minimum de contraintes. Selon le protocole négocié avec les patrons de boîtes de nuit, à partir de la fin de la semaine prochaine, après avoir montré son passe sanitaire, et sous réserve de ne remplir que 75 % de la jauge habituelle, il sera possible de rentrer dans une discothèque sans masque, d’y consommer des boissons debout et de danser à sa convenance. Peut-être est-ce le lieu pour organiser son mariage ?

L’Union des passes. À partir de ce jeudi, le passe sanitaire (qui consiste, on le rappelle, en une preuve numérique ou papier, soit qu’on a été vacciné, soit qu’on a déjà attrapé le virus, soit enfin qu’on est négatif au Covid) peut être utilisé dans les 27 pays de l’Union européenne (ainsi qu’en Suisse, en Islande et en Norvège). Sous l’appellation de « certificat numérique Covid européen », il peut être présenté aux frontières ou en embarquant dans un avion et devrait notamment permettre d’éviter de réaliser des tests supplémentaires ou d’observer une quarantaine à l’arrivée dans certaines destinations. Des discussions sont en cours pour qu’un système équivalent puisse fonctionner pour les entrées au Royaume-Uni.

Préférence nationale. Les visiteurs étrangers de passage en France ne pourront bientôt plus bénéficier d’un dépistage gratuit du Covid-19. Les tests deviendront « payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers », a affirmé ce mercredi Gabriel Attal dans Les Échos. Il leur en coûtera 49 euros pour un PCR et 29 euros pour un antigénique. « C’est une question de réciprocité sachant que ces tests sont payants dans la plupart des pays pour les Français qui voyagent », a argumenté le porte-parole du gouvernement.

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.