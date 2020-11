Journal de reconfinement #2

«T’as compris quoi, toi ? Il faut aller au travail ou pas ? » « Ben, pourquoi la Fnac est ouverte ? » Comme le feuilleton du coronavirus n’en finit pas et que la saison 2 du confinement est lancée, après Le journal de quarantaine, puis Le journal déconfiné, et Le journal de couvre-feu, voici, en direct de nos appartements, Le journal de reconfinement (bien obligé), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction. Et toujours en accès libre.

Lundi 2 novembre

« Non essentiels ». Puisque les magasins de produits considérés comme « non essentiels » ne peuvent pas ouvrir, les grandes surfaces auront interdiction de vendre ces mêmes produits. Ainsi en a décidé Jean Castex. « Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées par le président de la République et le gouvernement », a annoncé ce dimanche le Premier ministre. Mais qu’est-ce qui est vraiment essentiel ? En attendant la parution ce mardi du décret fixant une liste précise de ces produits, Alain Griset, ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises, a donné un exemple sur Franceinfo : « Les produits d’hygiène seront gardés, le maquillage non. Les grandes surfaces les retireront. »

La chasse exemptée. Que vous habitiez en ville ou à la campagne, il est interdit de se promener à plus d’un kilomètre de son domicile. La règle vaut donc pour les chasseurs… sauf que non. Bérangère Abba, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la biodiversité, a indiqué ce dimanche que des chasses pourront se tenir à destination des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts aux cultures et aux forêts, et dont la population doit être régulée », c’est-à-dire le grand gibier (sangliers, chevreuils…). Les autorisations devraient être délivrées par les préfets, mais d’ores et déjà, les chasseurs sont convaincus de pouvoir retourner à leurs fusils dès ce samedi. « Finalement, nous n’aurons perdu qu’un seul week-end de chasse », se félicite ainsi la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle.

Troisième vague. La deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 n’est sans doute pas la dernière, estime le Conseil scientifique. Dans un avis publié ce week-end (à consulter ici en pdf), l’instance chargée de conseiller le gouvernement français indique que l’on peut craindre « plusieurs vagues successives durant la fin de l’hiver » et au cours du printemps prochain. Ajoutant : « Il est très difficile de prévoir combien de temps va durer la deuxième vague, car cela dépend du virus lui-même, de son environnement climatique, des mesures qui vont être prises pour limiter la circulation du virus, de leur acceptation et donc de leur impact. »

Rentrée compliquée. Douze millions d’élèves ont fait leur rentrée ce matin, avec un nouveau protocole sanitaire à suivre, qui prévoit de limiter les brassages. Alors que des syndicats d’enseignants estiment qu’il n’est pas assez strict (et ont déposé un préavis de grève), d’autres affirment qu’il ne peut être appliqué en l’état. En Île-de-France, « 60 % des cantines ne pourraient pas, avec trois services comme aujourd’hui, accepter l’ensemble des enfants en respectant le protocole », assure la présidente de la région, Valérie Pécresse.

Lockdown. À partir de ce jeudi, l’Angleterre devrait se reconfiner pour un mois. Annoncé par le Premier ministre Boris Johnson ce week-end, ce « lockdown » doit entrer en vigueur après un vote du Parlement prévu en début de semaine. Il ressemblera à la situation française : les commerces non essentiels vont fermer, ainsi que les bars et les restaurants. Les écoles et les universités resteront ouverts. Seule l’Angleterre est concernée : le Pays de Galles a déjà pris des mesures de confinement, ainsi que l’Irlande (lire l’épisode 7, « Confinement : comme en mars et ça repart »). L’Écosse et l’Irlande du Nord ont, elles, adopté des mesures de distanciation physique plus légères.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Carnet du Covid. Ali Riza Polat, ainsi que deux autres accusés du procès des attentats de janvier 2015, sont positifs au Covid, entraînant la suspension de l’audience pour sept jours. En attendant qu’elle reprenne, les onze premiers épisodes de la série Les ombres de Charlie, signés Thierry Lévêque, sont à lire ici.

La réponse à la question qu’on se posait. Elle nous taraudait depuis les annonces présidentielles, mais non, couvre-feu et confinement ne se cumulent pas. On peut donc sortir son chien après 21 heures.