Journal de reconfinement #7

Comme le feuilleton du coronavirus n'en finit pas et que la saison 2 du confinement est lancée, après Le journal de quarantaine, puis Le journal déconfiné, et Le journal de couvre-feu, voici, en direct de nos appartements, Le journal de reconfinement (bien obligé), le fil d'informations vérifiées et validées par la rédaction.

Lundi 9 novembre

BNT162b2 . Oui, « BNT162b2 ». Peut-être n’est-ce pas prioritaire, mais il va vite falloir lui trouver un nom à ce « candidat vaccin » sur lequel travaille le laboratoire américain Pfizer associé à la société de biotechnologies allemande Biontech, parce que là… Mais bref : les deux ont annoncé ce lundi que leur vaccin (BNT162b2, donc) est efficace à « 90 % » contre le Covid-19. En octobre dernier, le patron de Pfizer, Albert Bourla, espérait pouvoir demander une autorisation d’urgence aux États-Unis d’ici à la fin novembre si les données s’avéraient positives. Il semble qu’elles le soient désormais. Pfizer et Biontech en sont à un essai à grande échelle sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, étape indispensable avant la demande d’homologation.

Oui mais quand ? La grande question, bien sûr. Si le candidat vaccin « BNT162b2 » remplit toutes les exigences d’efficacité, d’absence d’effets secondaires et de capacité à être produit en masse, alors Pfizer et Biontech disent pouvoir fabriquer 50 millions de doses d’ici à la fin de 2020 – sachant qu’il faut deux doses par personne – et 1,3 milliard en 2021. Rappelons qu’on dénombre 50 millions de cas positifs au Covid au monde et 1,25 million de décès.

Oui mais comment ? Petit souci – et particularité de sa technologie dite de « l’ARN messager », ARN pour acide ribonucléique – de ce « BNT162b2 », c’est qu’il doit être stocké à très basse température, plus froid que le plus froid de tes frigos et congélos. Donc ça va demander un peu de logistique.

Et qui en prems ? Parallèlement, dévoile France Info, la Haute Autorité de santé (HAS) lance, en France, une consultation publique afin de préparer la stratégie de vaccination à grande échelle. La HAS fait des préconisations selon lesquelles seraient servis en premier les « professionnels de santé et du médico-social », ainsi que les « personnes à risque de formes graves qui paient le plus lourd tribut en termes d’hospitalisation et de décès ». Logique.

« Frémissement. » L’expression est du ministre de la Santé Olivier Véran, prononcée dimanche dans Questions politiques sur France Inter : « On sent un frémissement épidémique avec une hausse qui pourrait être de 20 % du nombre de cas la semaine dernière, contre des hausses qui étaient plus importantes avant. » Comprendre : ça va un chouille mieux, notamment en Île-de-France, mais alors un petit chouille. Mêmes échos du côté de Martin Hirsch, directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui parle, sur France Inter, d’« une amorce d’infléchissement » pour la région Île-de-France.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on lit le portrait du gagnant (indice, l'article s'intitule « My name is Joe ») ainsi que l'analyse de Corentin Sellin sur un perdant difficile à déboulonner (indice, l'article s'intitule « Trump, parti pour rester »).