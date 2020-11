Reconfinement : Français appliqués mais peuvent mieux faire

Du monde dans les rues, des transports collectifs bondés, des ralentissements sur les autoroutes… Vous l’avez sûrement constaté : depuis le 30 octobre, alors que la France est officiellement confinée, dans les faits, les Français se déplacent très souvent hors de leur domicile. Le contraste est saisissant avec le printemps dernier, lorsque des drones survolant Paris montraient une capitale désertée par les humains. Est-ce à dire que ce nouveau confinement n’est pas – ou peu – respecté ? Ou, au contraire, que les Français appliquent à la lettre des règles beaucoup moins sévères qu’en mars et avril, qui les autorisent à aller à l’école ou au travail ? Comme on va le voir, c’est peut-être un peu des deux. Mais la réponse à cette question, que pourrait trancher jeudi lors d’une conférence de presse le Premier ministre Jean Castex pour son bilan de quinze jours de reconfinement, ne fait pas consensus, même au sein du gouvernement.

Gabriel Attal a donné l’impression que les Français ne respectaient pas le confinement, tandis qu’Olivier Véran a laissé entendre l’inverse

Ainsi, si on écoutait Gabriel Attal mardi dernier, on avait plutôt l’impression que la responsabilité des rues encombrées incombait aux Français fraudeurs. Dans une intervention qui a été beaucoup remarquée parce qu’elle révélait un gros cafouillage au sein de l’exécutif, le porte-parole du gouvernement a annoncé la mise en place d’un « couvre-feu » à Paris. Et il a justifié ce durcissement des règles par le non-respect de celles existantes. Un bar à Évry-Courcouronnes (Essonne) aurait « accueilli des clients pour une soirée » et la police aurait dispersé « cent personnes qui faisaient la fête dans une arrière-cour à Paris », dénonçait Gabriel Attal.