Journal de reconfinement #9

«Quoi, encore un vaccin ? » « Comment ça, Mila de Plus belle la vie a le Covid ? Mais alors la série s’arrête ? » Comme le feuilleton du coronavirus n’en finit pas et que la saison 2 du confinement est lancée, après Le journal de quarantaine, puis Le journal déconfiné, et Le journal de couvre-feu, voici, en direct de nos appartements, Le journal de reconfinement (bien obligé), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction. Et toujours en accès libre.

Lundi 16 novembre



94,5 %. Après Pfizer, c’est la société américaine Moderna qui a annoncé avoir mis au point un vaccin efficient contre le Covid-19. Selon un communiqué publié ce lundi, le produit mis au point par le laboratoire américain aurait une efficacité de 94,5 %. Lors de l’étude conduite par Moderna, réalisée sur 30 000 participants (la moitié se voyant administrer le vaccin, l’autre un placebo), 95 personnes ont été testées positives au coronavirus : 90 appartenant au groupe placebo, 5 au groupe ayant eu le vaccin. Mais attention, cela ne veut pas dire que ce taux sera aussi important en population générale, ni que l’épidémie est proche de la fin. Comme le fait remarquer Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS : « Au départ, les quantités [de vaccin] seront limitées et par conséquent les personnels soignants, les personnes âgées et celles à risque auront la priorité. »



Pic atteint ? Autre signe positif, l’optimisme retrouvé d’Olivier Véran. « Nous reprenons le contrôle de l’épidémie, a déclaré le ministre de la Santé à plusieurs quotidiens régionaux. Depuis dix jours consécutifs, le nombre de nouveaux diagnostics de Covid-19 diminue, le taux de positivité des tests et le taux d’incidence baissent. Tout porte donc à croire que nous avons passé un pic épidémique ».

Déni fatal. Vous avez sans doute déjà entendu ces histoires de militants antimasques ou de personnes convaincues que le Covid est un complot et qui finissent par tomber malades. C’est toujours ironique. Plus terrible, ce témoignage (à lire ou à voir) de cette infirmière américaine qui mérite le détour : Jodi Doering, qui travaille dans un hôpital du Dakota du Sud, raconte que des patients très gravement atteints continuent de nier l’existence du coronavirus. Certains crient même contre Joe Biden qui va, selon eux, ruiner les États-Unis juste avant qu’on les intube.

La Suède s’inquiète. Alors que, depuis mars, les autorités suédoises ont une stratégie moins stricte que la plupart des pays européens, la récente augmentation des contaminations (5 700 cas positifs ont été enregistrés le 11 novembre) a conduit Stockholm à limiter les rassemblements publics à huit personnes. La jauge précédente était fixée de 50 à 300 personnes suivant les cas. Mais comme lors de la première vague, toujours aucun confinement n’est prévu en Suède.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

La vie sous Covid. Comment remplacer au pied levé une actrice touchée par le Covid ? Plutôt que de faire appel aux bonnes vieilles techniques des soaps façon Amour, gloire et beauté (accident de chirurgie esthétique, mort subite du personnage, amnésie collective de tous les autres héros, au choix), Plus belle la vie, le feuilleton de France 3, a fait appel, indique Le JDD, à la technologie dite du « deep fake » pour remplacer la comédienne Malika Alaoui. Une autre actrice pour le tournage, un bidouillage numérique de son visage auquel on substitue celui de la comédienne habituelle, et hop. Quant à savoir qui est Mila, le personnage qu’elle incarne, sachez qu’après avoir mené grosso modo une vie de merde pendant une bonne partie de Plus belle la vie, elle a eu son bac avec mention très bien.