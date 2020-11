Castex, le ski et les embûches de Noël

«Et alors, le confinement, ça se finit quand ? », « Pour le réveillon, je prépare une table à part pour mémé ? » C’est maintenant devenu un classique. Après les annonces mardi d’Emmanuel Macron, le gouvernement a précisé la parole présidentielle ce jeudi matin lors d’une conférence de presse. Enfin « précisé », c’est vite dit… Nouvel épisode du Journal de reconfinement, le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction. Et toujours en accès libre.



Jeudi 26 novembre

Pic et pic… L’épidémie de Covid-19 est loin d’être terminée, mais le nombre de contaminations chute, et le gouvernement français est optimiste. Ce jeudi, lors de la conférence de presse supposée préciser les annonces d’Emmanuel Macron, Olivier Véran a confirmé ce que son chef de président avait dit mardi, « nous avons franchi le pic épidémique la semaine dernière », tandis que Jean Castex a déclaré que « la pression épidémique se réduit ». Selon le Premier ministre, le taux de reproduction du virus, le R0, est à 0,65, soit « le niveau atteint lors du premier confinement ». Selon le ministre de la Santé, on pourrait « atteindre l’objectif [fixé par Emmanuel Macron lors de l’annonce de ce redéconfinement] de 5 000 cas par jour d’ici la fin de la deuxième semaine de décembre ». Ce qui serait mieux, vu qu’Emmanuel Macron a prévu le redéconfinement le 15.

Samedi, tout est pas permis. Bon alors, samedi, tous les commerces rouvrent (et les rayons « non-essentiels » des grandes surfaces également), ça on avait compris. Un « protocole sanitaire renforcé », dixit Jean Castex, devra être mis en place : il est ainsi prévu une jauge de 8 m2 par client (mais une famille compte pour un seul client). À partir de samedi, il sera aussi possible de prier dans un lieu de culte, comme l’avait annoncé Emmanuel Macron, mais la jauge de trente personnes maximum n’a pas évolué, contrairement à ce que demandait l’Église catholique. Elle « évoluera en fonction de la situation sanitaire » et « en fonction de la taille des lieux de culte » a précisé Jean Castex, probablement autour du 15 décembre. Samedi toujours, il sera possible aussi de refaire du tennis, du golf, de reprendre des cours de conduite, d’aller à la bibliothèque ou de visiter un appartement qu’on veut louer. Mais attention : le confinement est toujours la règle et l’attestation reste en vigueur. On ne sait pas cependant si le gouvernement va y rajouter de nouvelles cases, par exemple « aller chez le coiffeur parce que, là, c’est plus possible, j’ai les cheveux dans les yeux »…

Jouer de la trompette, oui. Chanter, non. Emmanuel Macron l’avait dit, le 15 décembre les musées, cinéma et théâtres rouvriront (si l’épidémie continue à décroître). Mais si on sera redéconfinés, ce sera aussi le retour du couvre-feu et de son attestation ad hoc. Et si le film se finit trop tard ? Selon la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, une « tolérance » sera appliquée pour que les spectateurs dont la séance se termine à 21 heures puissent rentrer chez eux. Les conservatoires et les écoles de musique pourront aussi reprendre le 15 décembre, mais pas les cours de chant, « trop risqués en termes de propagation du virus », a estimé la ministre de la Culture. Elle n’a pas précisé que c’était à cause des postillons. Et, bien évidemment, Jean Castex n’allait pas contredire Macron sur les bars et restaurants qui restent fermés jusqu’au 20 janvier au moins. « C’est une décision difficile mais nécessaire », a justifié Castex, car ces derniers seraient des « lieux de contamination virale élevée » (une affirmation non démontrée scientifiquement, lire l’épisode « C’est un coronavirus qui rentre dans un bar »). Mais que les restaurateurs se rassurent, le Premier ministre compte faire de 2021 « l’année de la gastronomie française ».

Vous êtes chauds ? Ni le Président ni la ministre de la Culture n’en ont parlé, mais la présentation qui défilait derrière le Premier ministre s’est lancée pour eux : les concerts debout pourraient reprendre lors de l’étape 3, c’est-à-dire le 20 janvier, en même temps que le retour du chant dans les conservatoires. Aucune précision n’a toutefois été apportée sur les conditions de ces concerts debout, qui sont interdits depuis le premier déconfinement et on ne sait donc pas si les slams seront autorisés.

Mémé autorisée. Bon, on avait compris qu’on aurait une perm pour les 24 et 31 décembre, qui se feront sans couvre-feu. On attendait à minima que le Premier ministre fixe le nombre de personnes autorisées à table, mais même pas : « Je ne suis pas en mesure de vous donner les recommandations que nous ferons pour Noël et le jour de l’an », a indiqué le Premier ministre, tout en indiquant qu’il lui paraissait « extrêmement difficile que les grands-parents ne soient pas associés aux fêtes de fin d’année ». Super, merci Jean, nous voilà bien avancés.

Le retour de peaux de phoque ? C’est l’annonce la plus ubuesque de la conférence de presse. À propos des stations de ski, le Premier ministre a déclaré : « La situation ne nous permet pas d’envisager leur réouverture » pour les vacances de Noël. Sauf que Jean Castex a ajouté : il « sera loisible à chacun de se rendre dans ces stations pour profiter de l’air pur de nos belles montagnes. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public ». Les Jours vous résument la situation : c’est simpliqué !

Et encore, on pourrait être Allemands. L’Allemagne a annoncé maintenir les restrictions décidées en novembre, jugeant que le taux de contamination était encore trop élevé. Ainsi les bars, restaurants, lieux culturels ou clubs de sport resteront fermés. Et Angela Merkel a fermement incité les Allemands à ne pas faire de ski et va demander à l’Union européenne d’interdire les séjours de ski.

Christmas three. Au Royaume-Uni, les rassemblements seront autorisés à Noël sans restriction de déplacement mais à deux gros détails près : pendant la période du 23 au 27 décembre seulement, et les réunions de famille ne pourront accueillir que trois foyers différents. Festen à venir.

Votre vaccin SVP. C’est une première mais certainement pas une dernière : pour monter à bord d’un avion de la compagnie aérienne australienne Qantas, il faudra, annonce son PDG Alan Joyce, produire une preuve de sa vaccination contre le Covid.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

