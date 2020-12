Mémé et pépé, vaccinés en premier

«Du Covid dans la dinde de Thanksgiving ? », « Serai-je vacciné avant Mémé ? » Nouvel épisode du Journal de reconfinement, le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 30 novembre

Un vaccin pour quand ? La société Moderna a annoncé qu’elle allait déposer ce lundi des demandes d’autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 aux États-Unis et en Europe. Le laboratoire américain confirme à cette occasion que son vaccin a une efficacité estimée à 94,1 % : sur 196 participants à son grand essai clinique tombés malades du Covid-19, 185 se trouvaient dans le groupe placebo et 11 dans le groupe vacciné. Aucune forme grave de la maladie n’est apparue parmi le groupe de participants vaccinés.

Un vaccin pour qui ? Selon la Haute Autorité de santé (HAS), les personnes âgées résidant en Ehpad doivent être les premières à être vaccinées « à l’arrivée des toutes premières doses » de vaccin contre le Covid-19, « compte tenu du nombre limité de doses qui seront disponibles au démarrage de la campagne de vaccination ». Dans un avis publié ce lundi, l’autorité sanitaire définit « cinq phases progressives » pour vacciner la population. Après les résidents des Ehpad (750 000 personnes), ainsi que les salariés de ces établissements, viendraient les personnes de plus de 65 ans et les professionnels de santé, puis les personnes de plus de 50 ans et celles plus jeunes mais ayant des facteurs de risque. Ensuite, ce serait au tour des « professionnels dont l’environnement de travail favorise une infection (contacts réguliers du public, milieu clos…) » et des « personnes vulnérables ou précaires ayant un pronostic moins favorable en cas d’infection par la Covid-19 (résident en hôpital psychiatrique, sans domicile fixe, détenus…) ». Enfin, la dernière phase concernerait toutes les personnes de plus de 18 ans. Il n’est pas prévu, à ce stade, de vacciner les mineurs.

Un vaccin pourquoi ? Et si après « quand » et « qui », vous vous posez la question de « pourquoi un vaccin ? », c’est que vous n’avez pas lu « Questions pour une injection », l’épisode 17 de la série Nouvelle vague, pour tout savoir des onze candidats-vaccins en course et de leur fonctionnement.

Thanksgiving en famille, Noël à l’hôpital ? Après un week-end de Thanksgiving qui est traditionnellement célébré en famille aux États-Unis, « nous pourrions voir une nouvelle flambée s’ajouter à la flambée » actuelle des nouvelles contaminations au coronavirus, a prévenu dimanche le directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci. Les États-Unis connaissent déjà un pic d’hospitalisations de quelque 90 000 personnes.

Vers une messe à plus de trente. Le Conseil d’État a ordonné dimanche au gouvernement de revoir dans les trois jours son décret limitant à trente personnes le nombre de fidèles autorisés à assister aux cérémonies religieuses. La haute juridiction administrative demande que les « mesures d’encadrement des rassemblements et réunions dans les établissements de culte » soient « strictement proportionnées », c’est-à-dire qu’on prenne en compte la taille des édifices religieux.

Carnet du virus. Il avait fondé L’Expansion, le journaliste et essayiste Jean-Louis Servan-Schreiber est mort samedi à l’âge de 83 ans des suites du Covid-19. Frère de Jean-Jacques, fondateur de L’Express, JLSS avait aussi relancé le magazine Psychologies (racheté en 1997).

Carnet du virus II . Créateur en 1993 d’un des sacs à main les plus vendus au monde, le fameux « Le Pliage » (un sac en forme de trapèze), le président de Longchamp, Philippe Cassegrain, est décédé ce week-end à l’âge de 83 ans du Covid-19.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

