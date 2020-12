« Entre avril et juin », fais la queue pour le vaccin

«Comment ça, BNT162b2 n’a toujours pas un vrai nom ? » « Et c’est vrai qu’on sera tous vaccinés au printemps ? » Nouvel épisode du Journal de reconfinement, le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mardi 1er décembre

Vaccin de printemps. Ce lundi, on a appris de la Haute Autorité de santé (lire l’édition précédente du Journal de reconfinement, « Mémé et Pépé vaccinés en premier ») l’ordre de vaccination pour les différentes populations (les plus vieux seront les premiers) et ce en quatre phases. La cinquième, c’est le pékin moyen, le groupe le plus important, soit 24 millions de personnes entre 18 et 50 ans, sans comorbidités – c’est -à-dire sans trouble médical pouvant interférer avec le Covid. Selon Emmanuel Macron, c’est « entre avril et juin » que le grand public devrait pouvoir se faire vacciner, a-t-il déclaré ce mardi (du moins si on a des vaccins, si rien ne foire, etc.) lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre belge Alexander De Croo (et en plus on a appris le nom du Premier ministre belge, merci Les Jours).



Lundi, Moderna ; mardi, Pfizer. Après Moderna ce lundi, le laboratoire américain Pfizer associé à la société allemande Biontech ont annoncé dans un communiqué avoir déposé une demande d’autorisation de leur candidat vaccin auprès de l’Agence européenne du médicament. Laquelle agence a répondu dans son propre communiqué que tout était OK dans le dossier et qu’elle répondrait d’ici au 29 décembre max.



Glagla. « BNT162b2 », c’est donc le nom du vaccin de Pfizer et Biontech (qui ne lui ont toujours pas trouvé un nom décent, nous, ça nous angoisse) qui, comme celui de Moderna, fonctionne sur le principe de l’ARN messager (dont vous savez tout puisque vous avez lu notre excellent article sur la question des vaccins). Mais « BNT162b2 », c’est aussi ce vaccin qu’il faut conserver à - 80 degrés quand nos congélateurs descendent à peine à - 20 degrés. Il faut donc des congélos spéciaux. On apprend grâce à FranceTV Info qu’il n’y a qu’un seul fabricant en France, une entreprise lyonnaise bien nommée (Froilabo), dont les ventes d’appareils, forcément, s’envolent actuellement. Inutile d’en acheter pour chez vous : ces congélos devraient plutôt être utilisés dans le cadre de vaccinations à l’hôpital.



Tchou-tchou. Ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari l’assure sur LCI : « On peut réserver des billets de train pour la période du 15 décembre au 4 janvier, avec 100 % des trains disponibles. »

À l’aide. Pendant qu’on se préoccupe de notre petit confort, l’ONU lance un appel à l’aide. Présentant un rapport (à consulter ici, sur le site de l’Organisation) sur l’aide humanitaire de par le monde, elle indique que la crise sanitaire a fait « des ravages » et a vu l’extrême pauvreté progresser pour la première fois depuis 22 ans. « En 2020, écrit l’ONU, la pandémie de Covid-19 a modifié le paysage de la réponse humanitaire en rendant 235 millions de personnes tributaires de l’aide internationale. Il s’agit d’une augmentation de 40 % par rapport à la même période l’année dernière. »

1 665 marches. « Je me réjouis de vous retrouver à nouveau dès le 16 décembre, de 10 h 30 à 18 h 30 (dernier accès vers 17 h 15) ! » Non seulement elle rouvre, la tour Eiffel, mais désormais elle parle (sur Twitter).

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

