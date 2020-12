«Le gouvernement a-t-il interdit de manger des raclettes savoyardes ? » « Ai-je le droit de conduire avec des skis alpins sur le toit ? » Nouvel épisode spécial ski du Journal de reconfinement, le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mercredi 2 décembre

Absurdiski. Après avoir interdit aux stations de sports d’hiver d’ouvrir leurs remontées mécaniques pour les vacances de Noël, le gouvernement se lance dans un nouveau sketch, digne de la fermeture des rayons de produits non essentiels (livres, vêtements…) des grandes surfaces, décision prise, rappelons-le, pour ne pas désavantager les petits magasins obligés, eux, de fermer. Cette fois, pour respecter « un principe d’équité », le gouvernement veut interdire aux Français d’aller faire du ski à l’étranger. « On fera des contrôles aléatoires à la frontière et le préfet pourra ordonner la mise en quarantaine pendant sept jours », a menacé ce mercredi le Premier ministre Jean Castex sur BFMTV, ajoutant à l’adresse de Jean-Jacques Bourdin : « La conclusion à en tirer, Monsieur, c’est que je ne vais pas en Suisse. » Ce mardi, Emmanuel Macron avait déjà parlé de prendre « des mesures restrictives et dissuasives, s’il y a des pays qui maintiennent des stations ouvertes » afin de « dissuader les Français » et « ne pas créer une situation de déséquilibre avec des stations en France ».

Problemiski. Pourtant, si le calendrier de déconfinement annoncé par le gouvernement est bien respecté, les Français pourront se rendre à l’étranger à partir du 15 décembre, quelles que soient leurs raisons. Le 26 novembre, Jean Castex avait même précisé que seront autorisés « les voyages touristiques ». Dans ces conditions, comment distinguer un touriste qui est parti faire du ski d’un autre touriste ? Aux skis sur le toit de sa voiture, aux marques de bronzage sur le visage ? On attend avec impatience le décret du gouvernement sur le sujet.

Internationalski. Si l’Allemagne, la France et l’Italie ont déjà décidé de ne pas rouvrir les remontées mécaniques pour Noël, l’Autriche vient d’annoncer ce mercredi après-midi qu’il sera possible de faire du ski alpin dans le pays à partir du 24 décembre. Les hôtels autrichiens, eux, ne rouvriront que le 7 janvier. En Suisse, où la neige est tombée en abondance, il est déjà possible de skier (avec masque), par exemple à Verbier. L’Espagne ou l’Andorre pourraient aussi ouvrir leurs stations prochainement.

Airpurski. Rappelons cependant qu’il n’est pas interdit de skier en France. Le 26 novembre, Jean Castex avait ainsi assuré qu’il serait « loisible à chacun » de se rendre dans les stations de ski françaises « pour profiter de l’air pur de nos belles montagnes ». Celles-ci l’ont pris au mot. Ainsi, aux Saisies, en Savoie, on « garantit l’air frais » et on propose de s’initier à « de nouvelles activités », dont le ski de fond, le ski de randonnée ou le ski joëring (c’est du ski derrière un cheval).

Messieurs les Anglais, vaccinez les premiers. Le Royaume-Uni a autorisé ce mercredi le vaccin contre le Covid-19 mis au point par Pfizer (lire l’épisode 17, « Vaccins : questions pour une injection »). Le produit sera disponible dans le pays dès « la semaine prochaine », a annoncé le gouvernement britannique, qui se félicite d’être « le premier pays au monde à disposer d’un vaccin approuvé cliniquement ». Le Royaume-Uni a commandé au total 40 millions de doses de vaccins pour 2020 et 2021.

Rapport critique. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la gestion du Covid-19 a été adopté par les députés ce mercredi matin. Sans surprise, il décrit un État « mal armé et mal préparé » pour faire face à une crise majeure, une gestion chaotique avec de multiples retards – sur les masques, les tests, dans les Ehpad – , sans pilotage unifié. Il estime aussi que la deuxième vague a été mal anticipée. Éric Ciotti, son rapporteur, ne semble pourtant pas convaincu que ces fautes relèvent du pénal. Dans une interview au Figaro, il dit ses « doutes quant à la conduite de procédures au cœur de la crise ».

Carnet du Covid. En septembre, il dénonçait la « panique » qu’entretenait le pouvoir à propos de l’épidémie de coronavirus qu’il fallait relativiser par rapport aux autres causes de mortalité. Aujourd’hui, Michel Onfray est au fond du lit, atteint par la maladie. L’information a été livrée par Stéphane Simon, cocréateur (avec le philosophe) de la revue Front populaire. Selon ce dernier, Michel Onfray a été testé positif au Covid au retour d’un déplacement en Arménie et souffre depuis son retour de fortes fièvres, de maux de tête et de ventre. Il n’est cependant pas hospitalisé.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

