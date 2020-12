Noël suspendu à la barre des 5 000

«On pourra se faire une toile après le 15 décembre ? » « C’est vrai qu’il y aura finalement des skieurs à Noël ? » Nouvel épisode du Journal de reconfinement, le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 7 décembre

Suspense sur le déconfinement. L’exécutif s’était fixé comme objectif d’atteindre les 5 000 nouveaux cas par jour maximum au 15 décembre (lire l’épisode 16, « Redéconfinez-moi, mais pas tout de suite, pas trop vite… ») pour procéder à une nouvelle phase du déconfinement (prévoyant notamment la réouverture des cinémas et la fin des limites de déplacement en journée). Mais ce cap sera « très difficile » à « atteindre », a déclaré ce lundi soir le directeur général de la santé Jérôme Salomon au cours d’une conférence de presse. Ajoutant : « Depuis quelques jours, le niveau de contamination quotidienne ne baisse plus. Et reste particulièrement élevé pour les personnes de plus de 75 ans. » 11 022 nouveaux cas de contamination ont été observés ce dimanche et le taux d’incidence est – légèrement – reparti à la hausse dans le Grand Est et en Occitanie. Jérôme Salomon ne s’est cependant pas prononcé sur une éventuelle modification du calendrier, assurant que « tout dépendra de l’évolution dans les prochains jours » et que, « en ce qui concerne les fêtes, nous verrons le moment venu les messages à passer ». Selon Libération, le gouvernement réfléchirait à reporter la réouverture des cinémas, salles de théâtres et musées, annoncée pour le 15 décembre, et à mettre en place un couvre-feu commençant plus tôt que prévu (21 heures aujourd’hui).

Du ski pour super-privilégiés. Nouvel épisode dans le feuilleton de l’interdiction des sports d’hiver pour les vacances de Noël (lire l’épisode 21, « Le Covid et tout ski nous sépare »). Le gouvernement avait dit que les remontées mécaniques seraient fermées (et que les vacanciers ne pourraient se rendre dans les stations que pour y respirer « l’air pur des montagnes »). Mais un décret publié ce samedi 5 décembre révèle que les stations peuvent, dès aujourd’hui, faire fonctionner leurs remontées, à condition de les réserver à un public restreint. Le texte autorise en effet les skieurs professionnels, les jeunes licenciés membres d’une association affiliée à la fédération française de ski et les moniteurs en formation à utiliser les télésièges, téléskis et télécabines. Le texte donne aussi la possibilité aux préfets d’autoriser le « transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine ».

Davos expatrié. Pour la deuxième fois de son histoire, le forum économique mondial ne se tiendra pas à Davos, en Suisse, mais à Singapour. À cause de l’épidémie de Covid-19, l’événement qui rassemble les grands décideurs politiques et économiques de la planète avait déjà repoussé sa date, de janvier à mai. Mais les organisateurs ont finalement choisi l’île-État asiatique, qui ne déplore que 29 morts du coronavirus depuis le début de l’épidémie et seulement 58 000 cas alors que la Suisse, elle, est actuellement frappée par la deuxième vague. En 2002, le forum s’était tenu à New York, en signe de solidarité après les attentats du 11 septembre 2001.

Les Roubaisiens testés en masse. Une campagne de dépistage massive devrait être organisée en janvier prochain à Roubaix, dans le Nord. L’information, révélée par plusieurs médias locaux, a été confirmée par le maire Guillaume Delbar. Une réunion devrait se tenir mardi à l’agence régionale de Santé des Hauts-de-France afin de préciser les modalités des tests. La ville a été l’une des plus touchées par la seconde vague, atteignant le taux d’incidence record de plus de 1 100 cas positifs pour 100 000 habitants fin octobre. Une autre campagne massive de tests doit se tenir au Havre, du 14 au 19 décembre.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Bottin mondain du Covid. Depuis plusieurs semaines, il sillonnait – sans masque – les tribunaux des États-Unis afin de contester les résultats de la présidentielle américaine. L’avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, a été testé positif au Covid-19. C’est le futur ex-président lui-même qui l’a annoncé ce dimanche sur Twitter en ces termes : « Rudy Giuliani, de loin le meilleur maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour démasquer l’élection la plus corrompue (de loin !) de l’histoire des États-Unis, a été testé positif au virus chinois. » Selon plusieurs médias américains, Rudy Giuliani aurait été admis dans un hôpital de Washington.

