Un vaccin à réactions

«Il est sûr le vaccin contre le Covid ? » « On se déconfine quand, alors ? » Nouvel épisode du Journal de reconfinement, le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mercredi 9 décembre

Effets secondaires, secondaires. De la fatigue, des maux de tête, des frissons, des courbatures voire de la fièvre. Voici les principaux effets secondaires, à court terme, du vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer-Biontech (lire l’épisode 17, « Vaccins : questions pour une injection »). C’est le résultat de l’étude menée par le laboratoire américain et rendue publique par la Food and Drug Administration (FDA) ce mercredi. Quatre personnes ont aussi eu une paralysie des muscles du visage. Mais pour la FDA, il ne s’agit pas d’une part significative par rapport aux 20 000 personnes qui ont reçu le vaccin. L’agence estime donc qu’il ne pose pas de problème de sécurité majeur. Quant aux effets à long terme, il est naturellement trop tôt pour conclure quoi que ce soit.

Un vaccin à réaction. Alors que le Royaume-Uni a commencé ce mardi sa campagne de vaccination, le National Health Service (NHS) fait état d’un autre effet secondaire potentiel du produit mis au point par Pfizer et Biontech : une réaction allergique liée aux produits contenus dans le vaccin. Ainsi, deux membres du personnel du NHS ayant reçu une injection ont développé des symptômes de « réaction anaphylactoïde », soit une réaction anormalement violente du système immunitaire, indique l’autorité sanitaire. Tous deux se sont cependant rétablis après traitement.

Suspense toujours pour le déconfinement. Alors qu’un conseil de défense s’est tenu ce mercredi matin à l’Élysée, on ne sait toujours pas si l’exécutif entend modifier le calendrier du déconfinement. Selon Aurore Bergé, l’hypothèse de repousser ce qui était prévu pour le monde de la culture le 15 décembre est discutée. « Le report de la réouverture des salles de spectacle, cinémas et musées est sur la table », a indiqué sur BFMTV la députée La République en marche.

« Domination » masculine. Les hommes contaminés par le coronavirus ont trois fois plus de risques que les femmes d’être admis en soins intensifs, et également plus de risques d’en mourir, selon une étude publiée ce mercredi dans la revue Nature Communications. L’étude porte sur des données issues de 46 pays du 1er janvier au 1er juin, soit 3,1 millions de cas confirmés de Covid-19. Selon ces données, il n’y a pas de différence entre hommes et femmes pour la contamination, « exactement » la moitié des cas confirmés étant des hommes. En revanche, la probabilité pour un malade homme d’être hospitalisé en soins intensifs est 2,84 fois supérieure à celle d’une femme ; la probabilité de décéder est 1,39 fois supérieure.

Denier du Covid. Avec la fermeture des lieux de culte, l’Église catholique de France a subi en 2020 « un véritable choc » financier, a annoncé mercredi la Conférence des évêques de France. Du fait de l’absence de quête ou des dons versés lors des cérémonies, l’Église a enregistré une baisse de 30 % à 40 % de ses ressources, soit 90 millions d’euros par rapport à 2019.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

