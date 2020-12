Ciao l’attestation, hello le couvre-feu

«La fin des attestations en journée, c’est lundi ou mardi ? », « Trump s’est-il fait vacciner ? » Nouvel épisode du Journal de reconfinement, le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Nouvelles règles. Demain, c’est la fin du confinement, mais le retour du couvre-feu. À partir de mardi, nous serons plus libres en journée, et moins en soirée. Les sorties sont à nouveau autorisées sans limite de 6 à 20 heures sur l’ensemble du territoire (6 heures donc, alors que le gouvernement avait dans un premier temps parlé de 7 heures du matin). À partir de 20 heures, en revanche, il faudra une attestation pour sortir de son domicile, en justifiant un motif professionnel, familial, médical ou encore pour sortir son animal de compagnie. Ce qui veut dire que les balades et les pratiques sportives sont interdites le soir. Seule exception prévue, le 24 décembre prochain.

Covid night fever. Plusieurs soirées clandestines se sont déroulées ce week-end et ont été interrompues par la police. À Asnières, plus d’une centaine de participants à une soirée ont été verbalisés pour non-respect des mesures de confinement anti-Covid. L’organisatrice de la soirée et le propriétaire du matériel de sonorisation ont été placés en garde à vue. À Marseille, près de 500 personnes s’étaient réunies dans une salle de mariage située dans le XIVe arrondissement et ont pu faire la fête jusqu’à ce que les policiers interviennent. Certains ont été verbalisés. À Strasbourg, quartier de la plaine des Bouchers, une centaine de jeunes s’étaient réunis dans des locaux professionnels appartenant à la mère de l’organisateur de la soirée, qui a déclaré avoir été dépassé par le nombre d’invités, après un appel lancé sur Snapchat.

L’air « pur » des montagnes. Malgré des remontées mécaniques à l’arrêt, certaines stations de sports d’hiver se situant près des agglomérations ont été prises d’assaut ce week-end. À Lans-en-Vercors, petite station située à une trentaine de kilomètres de Grenoble, le maire Michael Kraemer a compté plus de 5 000 personnes dimanche venues profiter de la neige tombée en abondance ces derniers jours. Résultat : « des parkings saturés plus qu’un week-end de février », « des gens pas canalisés avec zéro respect des gestes barrières » et « une bagarre » qui éclate à cause d’une personne qui voulait faire de la luge « au milieu d’une piste réservée aux mineurs licenciés du club », s’indigne sur Facebook le premier magistrat de cette commune de montagne.

L’Allemagne referme. Du fait d’une seconde vague de Covid qui frappe durement le pays, l’Allemagne a pris ce dimanche de nouvelles mesures de restriction de déplacement de sa population. À partir de mercredi doivent fermer tous les commerces non-essentiels et la présence des élèves à l’école ne sera plus obligatoire. « Les enfants, autant que possible, devront être gardés à la maison », a demandé Angela Merkel. La Chancelière a aussi repoussé la rentrée scolaire au 10 janvier. Enfin, pour le réveillon et le jour de Noël, il sera interdit de se réunir à plus de cinq (une jauge précédente avait été fixée à dix personnes).



À la vitesse de l’éclair. La campagne américaine de vaccination a débuté ce lundi. Après le feu vert donné par les autorités sanitaires vendredi, plusieurs millions de doses du vaccin produit par le laboratoire Pfizer ont été transférées et déployées ce week-end sur tout le territoire. L’opération a été surnommée « Warp Speed » – « la vitesse de l’éclair » – , par le gouvernement américain, en référence à la série télévisée et cinématographique Star Trek (dans laquelle les vaisseaux spatiaux fonctionnent avec un système de propulsion appelé Warp Drive). Sandra Lindsay, une infirmière new-yorkaise, a été la première à bénéficier du vaccin. Donald Trump (qui a contracté le Covid-19) a indiqué qu’il avait « hâte » de se faire vacciner, mais que sa vaccination, ainsi que celle du personnel de la Maison-Blanche, n’interviendrait pas prioritairement, contrairement à ce qu’avait laissé entendre son administration quelques heures auparavant.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

