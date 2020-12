Macron, monsieur plus

«Emmanuel Macron a le corona mais, et Brigitte alors ? » « Ça se précise le vaccin en France ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Président positif. C’est par un communiqué que l’Élysée a annoncé ce jeudi matin qu’Emmanuel Macron avait été diagnostiqué positif au Covid ce jour-même. « Ce diagnostic a été établi suite à un test RT-PCR réalisé dès l’apparition de premiers symptômes. Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le président de la République s’isolera pendant sept jours. Il continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance », poursuit le communiqué. En conséquence, l’agenda du Président pour les prochains jours est annulé : Emmanuel Macron ne se rendra pas au Liban la semaine prochaine comme il l’avait prévu. Et il devrait fêter en quarantaine son anniversaire – c’est le 21 décembre – ainsi que le réveillon de Noël. Quant à sa femme, elle ne « ne présente aucun symptôme », a précisé son cabinet à l’AFP. Brigitte Macron avait été testée négative au Covid-19 ce mardi avant d’effectuer une visite dans un service pédiatrique de l’hôpital Saint-Louis à Paris.

Cas contacts. À la suite de cette annonce, une sacrée partie de dominos s’est déclenchée et de très nombreux responsables politiques se sont déclarés « cas contacts » et se sont placés à l’isolement. Emmanuel Macron ayant participé vendredi dernier à Bruxelles à un sommet européen, c’est le cas de plusieurs chefs de gouvernement de pays voisins : Pedro Sánchez (Espagne), Xavier Bettel (Luxembourg), Alexander De Croo (Belgique), António Costa (Portugal) ainsi que Charles Michel (président du Conseil européen)… En France, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand s’est lui aussi isolé, tout comme Jean Castex qui ne s’est pas rendu au Sénat présenter la stratégie vaccinale du gouvernement, comme c’était prévu. Matignon a indiqué que l’agenda du Premier ministre – qui a été testé dans la foulée du Président avec un résultat négatif – allait être adapté de manière à ce qu’il puisse travailler en distanciel pendant les sept prochains jours. Le Conseil des ministres du lundi 21 décembre devrait ainsi se tenir en visioconférence.

Dîner présidentiel. Alors que le gouvernement préconise de ne pas se réunir à plus de six pour le réveillon, et qu’un couvre-feu a été instauré, la presse a révélé qu’Emmanuel Macron avait organisé un dîner de travail à l’Élysée ce mardi soir. Celui-ci s’est terminé à plus de minuit et a réuni beaucoup de monde. Le Figaro a compté neuf invités, Le Point onze. Étaient notamment présents : Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée (à l’isolement !), Richard Ferrand (itou !), Jean Castex (de même !), les députés de la majorité Christophe Castaner (qui y échappe, ayant été déclaré positif il y a quelques semaines), Patrick Mignola (c’est également son cas) et Stanislas Guerini (hop, isolé !), les conseillers politiques Thierry Solère et Stéphane Séjourné ainsi que le président du Modem François Bayrou (qui rejoint les brochettes des isolés). Au menu, des fruits de mer et des crevettes ainsi que des discussions sur les élections régionales de juin, le programme des réformes pour les six prochains mois et le référendum sur le climat. Mais, selon l’Elysée, il n’y pas lieu de compter tous les participants comme cas contacts puisque la table était grande et les invités espacés. « Durant ce dîner de travail, distance, gestes barrières et port du masque » ont été respectés, indique au Figaro un proche du chef de l’État, sans préciser comment les participants ont pu manger sans enlever leur masque.

La « preuve » du complot. L’infectiologue Christian Perronne, figure de la sphère complotiste et intervenant du film Hold-up, va pouvoir se présenter comme un martyre de la cause. Martin Hirsch a mis fin, ce jeudi, à ses fonctions de chef de service des maladies infectieuses et tropicales exercées à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). Le directeur de l’AP-HP a aussi déposé plainte devant l’Ordre des médecins après que Christian Perronne a affirmé que les malades du Covid représentaient une aubaine financière pour les médecins, « des propos considérés comme indignes de la fonction qu’il exerce », selon l’AP-HP.

Contaminations à la maison. Selon une étude réalisée par l’Institut Pasteur et la Caisse nationale d’assurance maladie (à consulter ici), le foyer est actuellement un lieu important de contamination et les repas jouent un rôle central dans la transmission du virus, notamment au travail (Emmanuel Macron aurait peut-être dû lire ces résultats avant mercredi soir…). Cette étude a été réalisée fin octobre pendant la période du couvre-feu à partir d’un questionnaire rempli par 30 000 personnes positives. Sur cet échantillon, 44 % des personnes connaissaient la personne qui les avait infectées. Et sur ces 44 %, 35 % ont répondu que la transmission du virus s’était effectuée au foyer avec comme responsable principal leur conjoint. Pour les contaminations hors foyer, il s’agit avant tout de contaminations dans le cercle familial (33 %), puis dans le milieu professionnel (29 %) et le milieu amical (21 %).

Vaccination européenne. La campagne vaccinale devrait démarrer en Europe juste après les fêtes de Noël. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce jeudi que les vaccins commenceront à être proposés aux Européens les 27, 28 et 29 décembre prochains.

Noël au balcon, la galette pas à l’hôpital. Jean Castex étant à l’isolement, c’est Jérôme Salomon qui a tenu la traditionnelle conférence de presse du jeudi. Le directeur général de la santé a donné ses conseils pour passer des fêtes de Noël sans tomber malade. Parmi les « bons gestes » à adopter, il y a… « privilégier les repas à l’extérieur ». Préparez votre doudoune, vos gants et votre parapluie ! Pour la soirée du 24, Météo France prévoit des températures en dessous de 5°C, avec des averses, un peu partout dans l’Hexagone. Sinon, il est aussi suggéré de ne pas manger dans l’assiette du voisin ni de partager son verre avec quelqu’un. C’était les conseils du directeur général de la santé et des bonnes manières.

