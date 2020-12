Royaume-Uni reclus et vaccin reçu

«Comment ça, Adrien, tu es coincé à Londres ? » « Quoi, Mémé va se faire piquer lundi prochain ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 21 décembre

C’est un oui. L’Agence européenne du médicament a donné son avis quant à la commercialisation du vaccin conçu par Pfizer et BioNTech en Europe et c’est un oui. « Nous pouvons, en toute confiance, assurer les citoyens européens de l’innocuité et de l’efficacité du vaccin », déclare dans un communiqué sa directrice générale, Emer Cooke. La décision de l’agence ouvre la voie à une autorisation de la Commission européenne qui devrait être délivrée d’ici ce lundi soir. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, on apprend que celui qu’on ne connaissait jusqu’alors que sous le sobriquet chelou de « BNT162b2 » s’appelle désormais « Comirnaty » (lire l’épisode 20, « “Entre avril et juin”, fais la queue pour le vaccin »). Ne nous demandez pas pourquoi sinon que les trois lettres « RNA » au milieu doivent être en rapport avec l’ARN messager (RNA en anglais).

Piquons Mémé ! Ce sont donc les pensionnaires en maison de retraite qui, les premiers, bénéficieront du vaccin – administré dans le bras à raison de deux doses à 21 jours d’écart – et ce devrait être pour le lundi 28 décembre, a annoncé ce lundi matin le ministre de la Santé Olivier Véran sur Europe 1, voire dès « la fin de semaine », croyait savoir le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal après le conseil des ministres de ce lundi. Ce qui vous laisse largement le temps de tout comprendre de ce vaccin « à ARN messager » grâce à notre excellent article « Questions pour une injection ».

L’île noire. On peut rentrer, mais on ne peut plus sortir. Le Royaume-Uni est redevenu l’île qu’il n’était presque plus après que plusieurs pays européens, dont la France, ont suspendu toutes leurs liaisons : plus de trains, d’avions ni de bateaux. Pour la France, le décret a été publié au Journal officiel qui interdit « les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République (…) jusqu’au 23 décembre 2020 à zéro heure. » « Un principe de précaution », explique Olivier Véran, le temps d’évaluer la variante du virus apparue dans le sud et l’est de l’Angleterre. Cette nouvelle version du coronavirus – qui en compte plusieurs milliers depuis qu’il est observé – rendrait ceux qui l’hébergent plus contagieux encore mais ce n’est pas encore prouvé. Le vaccin, quant à lui, serait tout aussi efficace sur cette variante du virus, mais ce n’est pas encore prouvé non plus.

Fièvre élyséenne. Cinquième jour qu’Emmanuel Macron lanterne à la Lanterne, la dépendance du château de Versailles où le président de la République est placé à l’isolement depuis qu’il a appris sa contamination au Covid-19. Au deuxième jour de sa quarantaine, il a donné de ses nouvelles via une vidéo (il n’avait pas l’air de vivre sa meilleure vie, petite voix et teint gris) ; au troisième jour, un communiqué de l’Élysée indiquait qu’il présentait « toujours les mêmes symptômes de la maladie Covid-19 (fatigue, toux, courbatures) » et ce lundi, Gabriel Attal a dit que l’état du Président était « stable ». Tant mieux, il pourra profiter de son dîner d’anniversaire en solo (43 ans aujourd’hui).

Visons la lune. Charmant : quatre millions de visons abattus car porteurs du coronavirus et enterrés à la hâte sur des terrains militaires au Danemark vont devoir être exhumés pour être ensuite incinérés. La faute au risque de pollution des sols.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Comment s’occuper pendant le couvre-feu ? Comme son interprète ressort son infatigable tube chaque année, Les Jours se sentent autorisés à faire de même et puis nous, ça ne fait qu’un an que nous avons publié un épisode de Face A, face B consacré à All I Want for Christmas Is You, la rengaine de Noël, fortement déconseillée aux diabétiques, de Mariah Carey.