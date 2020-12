Vaccins : attention, ça va piquer

«Pourquoi c’est les vieux qui ont le droit au vaccin en prem’s ? » « Et c’est vrai qu’on va avoir le droit à un nouveau confinement ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 28 décembre

Il n’y a pas que Mauricette. À la suite de Mauricette, 78 ans, patiente de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital René-Muret à Sevran, en Seine-Saint-Denis, et première Française à avoir reçu – devant les caméras – une dose du vaccin contre le Covid-19 mis au point par les laboratoires Pfizer et Biontech, la campagne s’est poursuivie ce lundi dans un Ehpad de Joué-lès-Tours, en Indre-et-Loire. Elle doit se déployer cette semaine dans une vingtaine d’établissements dans les régions parisienne mais aussi lyonnaise et lilloise.

Mais qu’a dit Mauricette ? Les propos de Mauricette avant sa piqûre ont provoqué un débat digne du meilleur des réseaux sociaux. Alors que certains (François Asselineau, leader de l’UPR, par exemple) l’ont entendu dire : « Ah, il faut faire un vaccin ? », laissant entendre qu’elle était victime d’un abus de faiblesse, d’autres, comme Nice-Matin, ont enquêté (c’est-à-dire qu’ils ont réécouté la bande sonore) et il semblerait bien qu’elle dise : « Ah, il faut faire avec ça ? » Le temps que la justice soit saisie et qu’une enquête soit lancée (par exemple par les limiers de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, stars de l’obsession La science du crime), on se gardera bien de se prononcer sur ce sujet tellement brûlant. Il semble en revanche incontesté que Samira Mzouri, l’infirmière qui a administré le vaccin à Mauricette, ait, elle, déclaré après coup : « Ça y est, on a fini, ma belle. »

Vers un « rereconfinement » ? Un conseil de défense sur la situation sanitaire se tiendra autour d’Emmanuel Macron ce mardi en visioconférence. Alors que plusieurs spécialistes préconisent un nouveau confinement après les fêtes de fin d’année, Olivier Véran n’a pas exclu cette hypothèse, ce dimanche, dans un entretien au Journal du même nom. « Le virus circule encore trop », a déclaré le ministre de la Santé, en citant les « 15 000 contaminations détectées par jour en moyenne », et ce « alors qu’on était descendus à 11 000 ». La piste de reconfinements locaux est également évoquée. Les maires de Reims et de Nancy s’y sont déjà déclarés favorables pour leur ville.

Filer à l’anglaise pour de vrai. Confinés dans un hôtel dans la station de ski suisse de Verbier, au moins 200 vacanciers britanniques se sont enfuis clandestinement pendant la nuit. À la suite de la découverte d’une nouvelle souche de coronavirus outre-Manche, la Suisse avait pris la décision d’imposer une quarantaine de dix jours à tous les ressortissants britanniques entrés dans le pays après le 14 décembre. Mais beaucoup des touristes concernés, après être restés une journée dans leur chambre d’hôtel, sont partis sans prévenir. « C’est en voyant que les plateaux-repas restaient intacts que les hôteliers ont constaté que les clients étaient partis », a témoigné auprès de l’agence ATS Jean-Marc Sandoz, le chargé de communication de la commune de Bagnes, à laquelle à laquelle appartient la station de Verbier.

Prison pour la lanceuse d’alerte chinoise. Zhang Zhan, une ancienne avocate de Shanghai, a été condamnée ce lundi à quatre ans de prison pour avoir posté des messages et des vidéos sur les réseaux sociaux décrivant la situation chaotique de la ville de Wuhan, en février dernier. Arrêtée en mai dernier, inculpée en novembre, elle était poursuivie pour « provocation aux troubles ». Son procès s’est déroulé en à peine trois heures et à huis clos. Des journalistes, des diplomates étrangers et des partisans de Zhang Zhan qui ont essayé d’entrer dans le tribunal ont été repoussés par la police.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

