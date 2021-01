Vaccins : le pouvoir dans la seringue

C’est une avant-dernière place qui fait tache. En huit jours, la France n’a vacciné que 516 personnes : lundi matin, elle se retrouvait ainsi juste devant le Costa Rica, lanterne rouge du classement établi par Bloomberg, qui mesure le degré d’avancement des campagnes de vaccination pays par pays. Ces 516 personnes — un chiffre qui serait passé à « quelques milliers » ce lundi, annonce le ministre de la Santé Olivier Véran – sont surtout ridiculement peu par rapport aux 4,23 millions de doses administrées aux États-Unis et aux 948 000 injectées au Royaume-Uni. Pour se consoler, on peut se dire que ces pays ont démarré leur campagne plusieurs semaines avant. Mais la comparaison n’est pas non plus à l’avantage de la France si on regarde ce qui se passe chez deux voisins où le top départ s’est fait en même temps : en Allemagne, 239 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 ; en Italie, 85 000.

Du coup, oubliée Mauricette, la première personne à avoir été vaccinée devant les caméras – et dont les premières paroles avaient été différemment interprétées (lire l’épisode 32, « Attention, ça va piquer »). Voilà revenus le spectre de la pénurie de masques et celui des tests qu’on n’a pu faire qu’une fois le premier confinement terminé. Et forcément, on se demande si le gouvernement est encore en train de tout rater et si, comme le dénonce Jean Rottner, président Les Républicains de la région Grand-Est, on est de nouveau face à « un scandale d’État ».