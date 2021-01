Olivier Véran, le moteur à injections

«C’est vrai qu’on peut s’inscrire pour être vacciné ? » « Les Brits ferment leurs écoles. Et nous ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mardi 5 janvier

« Accélérer ». En réaction aux critiques sur la lenteur de la campagne vaccinale, le gouvernement a légèrement modifié sa stratégie après une réunion ce lundi à l’Élysée (lire l’épisode précédent, « Le pouvoir dans la seringue »). Olivier Véran a annoncé ce mardi matin sur RTL qu’en plus des soignants de plus de 50 ans, les pompiers et les aides à domicile du même âge pourraient d’ores et déjà se faire vacciner. Il est aussi prévu, « avant la fin du mois de janvier », une extension à tous les Français de plus de 75 ans. Initialement, seuls les résidents en Ehpad de plus de 65 ans pouvaient être bénéficiaires des doses de vaccin. « Nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale », a déclaré le ministre de la Santé, en estimant à 5 millions le nombre de personnes concernées. Mais, comme le même Olivier Véran a ajouté que ces vaccinations prendront « plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être », la polémique sur la lenteur française ne risque pas de s’arrêter de si tôt…

« S’inscrire ». Autre annonce qui ne risque pas d’avoir des effets immédiats, Olivier Véran a également déclaré ce mardi matin : « Nous allons ouvrir dans les prochains jours une inscription possible pour les Français qui le souhaitent par internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par l’application TousAntiCovid, pour que les Français qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire savoir, s’inscrire et puissent prendre des rendez-vous. » Mais, là encore, le ministre n’a pas été plus disert quant à la période où ces rendez-vous auraient lieu, ni si les premiers inscrits seraient les premiers servis. Plus de détails devraient être donnés ce jeudi lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex.

« Efficacité ». Attention aux pays qui ne respectent pas le protocole d’administration du vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech, qui prévoit normalement deux injections espacés de 21 jours. C’est le message envoyé ce mardi par le laboratoire allemand BioNTech : « L’efficacité et la sécurité du vaccin n’ont pas été évaluées pour d’autres calendriers de dosage », assure le laboratoire. Sont concernés le Danemark et le Royaume-Uni. Pour s’adapter aux stocks limités du produit, et vacciner plus de monde rapidement, le premier a annoncé lundi espacer jusqu’à six semaines les deux doses et le deuxième laisse s’écouler jusqu’à douze semaines entre les deux injections.

Back to lockdown. Depuis ce mardi, les habitants d’Écosse et d’Angleterre sont reconfinés et ce pour au moins plusieurs semaines. Le Premier ministre Boris Johnson en a fait l’annonce ce lundi soir, en justifiant sa décision par la circulation exponentielle dans le pays du variant du Covid-19 (appelé « VOC 202012/01 ») beaucoup plus contagieux. Plus de 50 000 nouvelles contaminations par jour sont actuellement observées au Royaume-Uni. Les écoles anglaises sont donc fermées et il est interdit de sortir de son domicile sauf exception (pour travailler notamment). Ces mesures devraient rester en vigueur jusqu’en mars. En Écosse, le confinement total, annoncé quelques heures avant Boris Johnson par la Première ministre Nicola Sturgeon, est prévu pour tout le mois de janvier.

« Scénarios » scolaires. Allonger les vacances scolaires d’hiver pour raccourcir celles de l’été. Ce scénario qui est préconisé par plusieurs épidémiologistes pour diminuer les contaminations cet hiver est examiné par le ministre de l’Éducation nationale. « On est forcément ouverts à tous les scénarios », a déclaré Jean-Michel Blanquer ce mardi sur Europe 1. La Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP), elle, estime que c’est une « très mauvaise idée, ingérable pour les familles ».

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

