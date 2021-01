Une dose de Castex, une dose de vaccin

«Le couvre-feu à 18 heures, je suis concerné ? » « Le virus anglais est-il arrivé en France ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Jeudi 7 janvier

Fermeture toujours. Ce n’était pas une surprise : les restaurants, cinémas et salles de spectacle restent fermés et aucune date de réouverture n’est prévue. L’annonce a été faite ce jeudi soir par Jean Castex au cours d’une conférence de presse. « Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd’hui fermés le resteront encore jusqu’à la fin de ce mois », a déclaré le Premier ministre, ajoutant : « Nous ferons un point le 20 janvier prochain avec le secteur de la culture pour voir s’il est possible de reprendre l’activité à partir de début février. » Les stations de ski sont traitées à la même enseigne. Selon Jean Castex, « les remontées mécaniques ne pourront pas rouvrir tout de suite ».

Couvre-feu à 18 heures étendu. Dix nouveaux départements de l’est de la France pourraient être contraints d’avancer l’heure du couvre-feu à 18 heures. « Les derniers chiffres [de contamination] nous amènent à identifier dix départements supplémentaires », a déclaré le chef du gouvernement, expliquant que « les décisions [seront] prises vendredi soir pour entrer en vigueur dimanche ». Des concertations devraient être menées par les préfets des territoires concernés, dont la liste exacte n’a pas été communiquée. Pour les autres départements, le couvre-feu à 20 heures reste maintenu au moins jusqu’au 20 janvier.

Pas de polémique. Tout en appelant à « cesser les polémiques stériles » et en justifiant la lenteur du programme de vaccination français par la nécessité de respecter les préconisations de la Haute Autorité de santé (comme le recueil du consentement pour les « personnes ayant Alzheimer »), le Premier ministre a confirmé au cours de cette même conférence de presse l’accélération du programme de vaccination, déjà annoncé par son ministre de la Santé Olivier Véran ce mardi. « À partir du lundi 18 janvier prochain, les 5 millions de Français de plus de 75 ans pourront se faire vacciner », a promis Jean Castex. Le tour des plus de 65 ans viendra ensuite en février.

Se faire vacciner. Ce mardi, Olivier Véran avait évoqué la possibilité pour « tous les Français » souhaitant se faire vacciner de s’inscrire dès la semaine prochaine. Finalement, cette disposition ne sera disponible que pour les plus de 75 ans. À partir du jeudi 14 janvier, ces personnes pourront prendre un rendez-vous sur le site sante.fr ou via un numéro de téléphone. L’injection se fera dans un centre spécialisé et sera précédée d’un rapide questionnaire médical. Selon Olivier Véran, on demandera aux futurs piquouzés s’ils ont eu le Covid, s’ils ont été vaccinée contre la grippe, s’ils souffrent d’allergies et s’ils prennent des médicaments. Il faudra aussi dire si on est enceinte (même si, a reconnu le ministre qui n’est pas à la Santé pour rien, il y a « peu de chances » de l’être à plus de 75 ans…). Une fois l’injection faite, on reste quinze minutes sur place pour vérifier que tout se passe bien puis on rentre chez soi. Il faudra ensuite revenir pour une deuxième injection, qui pourrait n’avoir lieu que six semaines après. Le gouvernement français a en effet décidé de faire comme son homologue britannique et de ne pas suivre les indications des laboratoires (Pfizer-BioNTech en France), qui préconisent une deuxième injection trois semaines plus tard. Et ce afin de faire profiter le maximum de personnes de la première dose.

45 000. La possibilité donnée aux soignants de plus de 50 ans de se vacciner et l’ouverture d’une centaine de centres de vaccination a permis à la France de ne plus être la lanterne rouge des classements mondiaux (lire l’épisode 35, « Vaccins : le pouvoir dans la seringue »). Alors qu’on était à 516 vaccinés ce dimanche, on est passé à 45 000 personnes ayant reçu une dose du produit mis au point par Pfizer-BioNTech. « Nous avons permis la vaccination avant-hier d’environ 5 000 personnes, a déclaré Olivier Véran. Hier c’était 12 500 personnes. Nous n’avons pas les chiffres définitifs du jour, mais ce sera au moins 25 000 personnes supplémentaires vaccinées aujourd’hui. » L’objectif est d’arriver à « plusieurs dizaines de milliers de Français vaccinés par jour », pour atteindre le « million de personnes vaccinées d’ici à la fin du mois de janvier ».

Clusters anglais. Deux « clusters à risque » du variant britannique du nouveau coronavirus ont été détectés en Bretagne et en Île-de-France. Au total, 19 cas sont pour l’instant avérés en France, selon le ministère de la Santé. Un sujet pris « très au sérieux » par Olivier Véran qui, au cours de la conférence de presse, a indiqué que la frontière avec le Royaume-Uni, fermée le 20 décembre, le restera « jusqu’à nouvel ordre ».

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

