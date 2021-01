Attention enfants, attention rereconfinement

«Ce rereconfinement, ça se dessine, alors ? » « Il paraît que l’épidémie se développe plus chez les enfants maintenant ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 11 janvier

Couvre-feu à 18 heures étendu. La semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que huit nouveaux départements devaient passer sous couvre-feu avancé à 18 heures. Ce sera finalement dix. Ce dimanche, les préfets du Var et de la Drôme ont en effet décidé que leurs départements seront, eux aussi, soumis aux mêmes mesures – mais à partir de mardi uniquement. Ils rejoignent donc l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Cher, la Côte-d’Or, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Vaucluse. Au total, 25 départements vivront sous couvre-feu à partir de 18 heures.

Attention enfants ? Signe d’une aggravation de la crise sanitaire ou simple aberration statistique ? Comme le note Le Parisien, qui cite Santé publique France, le taux de positivité a explosé chez les enfants en ce début d’année. Cet indicateur, qui mesure le nombre de personnes positives rapporté à celui de personnes testées, est de 10 % chez les moins de dix ans et de 8,5 % chez les 10-19 ans, contre 6,4 % pour les adultes. Dix jours plus tôt, le chiffre était inférieur à 3 %, à la fois chez les enfants et pour toute la population. Mais les experts ne savent pas expliquer cette forte augmentation. Cela pourrait être le résultat d’une forte contamination des jeunes pendant les vacances. À moins que cela ne reflète simplement une augmentation du nombre de tests réalisés sur les enfants.

Diffusion du variant anglais. Deux cas du variant britannique du Covid-19 ont été détectés ce dimanche à Lille sur des prélèvements effectués à la fin décembre. Ils s’ajoutent à plusieurs autres cas détectés à Marseille, dans les Hautes-Alpes et à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Cette version plus contagieuse du coronavirus semble donc s’être diffusée sur l’ensemble du territoire français. À Roubaix, dans le Nord, une campagne de tests à grande échelle s’est ouverte ce lundi avec, entre autres objectifs, celui de repérer le fameux variant.

Rereconfinement ? Variant britannique qui se diffuse, nombre de nouveaux cas qui reste élevé (16 000 enregistrés ce dimanche)… À l’image de ce collectif de médecins qui signent une tribune dans Le Monde, de plus en plus de voix se font entendre pour mettre en place un nouveau confinement. L’infectiologue Gilles Pialoux juge que, « sur le plan sanitaire », c’est « inévitable ». Michèle Rubirola, la première adjointe à la mairie de Marseille chargée de la Santé publique, estime qu’« un couvre-feu à 18 heures n’apporte pas forcément quelque chose de plus » et que pour « casser la chaîne de transmission » un reconfinement permettrait de mieux « protéger les Marseillaises et les Marseillais ». Le gouvernement, lui, y réfléchit, mais sans prendre de décision. « À ce stade, il n’y a pas de reconfinement prévu (…) mais on suit la situation avec attention », a déclaré ce lundi le porte-parole Gabriel Attal tandis que Jean Castex a évoqué devant les députés la possibilité de mettre en place « un troisième confinement », mais seulement « en dernier recours ».

100 000. Selon le gouvernement, la barre des 100 000 vaccinés français a été dépassée ce week-end. Une forte augmentation par rapport à il y a huit jours (le chiffre était alors de 516), mais la France est loin d’avoir rattrapé ses voisins. En Allemagne, 532 878 doses ont déjà été administrées ; au Royaume-Uni, près de 1,3 million. Pour passer au million de doses administrées (objectif fixé par le gouvernement pour le mois de janvier), le pays peut maintenant compter sur le vaccin Moderna. Après son autorisation vendredi par la Haute Autorité de santé, plus de 50 000 doses produites par le laboratoire américain devaient être livrées ce lundi pour être acheminées dans le Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Paca afin d’être utilisées dans la semaine.

« Anniversaire ». Il y a un an, la Chine annonçait le premier mort officiel du nouveau coronavirus. Le nom de cette première victime connue n’a jamais été rendu public. On sait simplement qu’il s’agit d’un homme de 61 ans qui fréquentait un marché de la ville pour faire ses courses. Étrangement, cet « anniversaire » n’a pas été fêté par les autorités chinoises… Mais ce lundi marque aussi l’arrivée sur le territoire chinois d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chargés de remonter aux origines de la pandémie de coronavirus.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

