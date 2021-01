Vaccins : Castex en route pour les centres vides

Depuis le début de la crise sanitaire – souvenez -vous, c’était il n’y a même pas un an – , le dossier « On est chez les fous » ne cesse de s’épaissir, rempli consciencieusement par un gouvernement qui semble découvrir chaque étape, chaque écueil de la pandémie de Covid-19 en même temps que le reste de la population. Mais là… Selon un document signé de Jean Castex obtenu par Les Jours, on ne frise plus le ridicule, on le crêpe carrément. Dans ce courrier adressé mardi 12 janvier un peu après 18 heures aux préfets et aux agences régionales de santé, le Premier ministre décrit un déploiement des centres de vaccination rien moins que pharaonique : l’objectif est de créer en France « entre 600 et 700 centres d’ici fin janvier ». Sauf que l’approvisionnement en vaccin reste le même, ainsi que le précise cette lettre officielle, à savoir 500 000 doses « livrées chaque semaine à la France ». Le calcul est simple : en moyenne, selon nos informations, chaque centre ne pourra vacciner que 138 personnes par jour. 138.

Pourtant, l’objet du courrier est on ne peut plus clair : « Accélération de la campagne de vaccination ». Et le ton de Jean Castex, on ne peut plus martial dans ce passage écrit en gras : « Le déploiement de la campagne vaccinale est l’absolue priorité de l’État dans les prochaines semaines et je compte sur votre totale mobilisation », enjoint le Premier ministre aux préfets et agences régionales de santé. Et merci de faire fissa :