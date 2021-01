Jean Castex raccourcit les jours

Tous à la maison à 18 heures ! On s’y attendait, le gouvernement l’a fait. Comme d’habitude, la principale annonce de la conférence de presse (interminable) du jeudi soir, au cours de laquelle cinq ministres étaient présents en plus de Jean Castex, avait largement filtré ces derniers jours : les 25 départements où le couvre-feu est avancé de deux heures depuis le début du mois ne sont plus seuls. Toute la France passe au même régime. Certes, selon le Premier ministre, il n’y a pas eu de « flambée épidémique » pendant les fêtes « grâce au comportement responsable des Français », certes « la situation est maîtrisée », certes la campagne vaccinale est bien lancée avec plus de 318 000 personnes ayant reçu une première dose, mais la menace des variants britannique (plus contagieux) et sud-africain (peut-être plus virulent) implique de prendre cette mesure pour au moins deux semaines, afin d’éviter un futur reconfinement, assure Jean Castex. Le variant britannique circule déjà largement en France alors que deux cas du variant sud-africain y ont été identifiés. Pour cette raison, tous les voyageurs en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne devront présenter un test négatif pour rentrer sur le territoire national.