Masques la menace

«Il y a vraiment des gens qui sont morts après avoir été vaccinés ? », « Les masques en tissu, c’est fini ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Plus de morts, moins de naissances. En avril dernier, certains avaient anticipé un baby boom dû au confinement, en se fondant notamment sur la hausse des achats de tests de grossesse. Finalement, il n’en a été rien été. Selon les données provisoires de l’état civil 2020, publiées par l’Insee, c’est même le contraire qui s’est passé. Avec 740 000 enfants nés en 2020, soit 13 000 de moins qu’en 2019, la natalité est au plus bas depuis 1945. Plus prévisible en revanche est la hausse du nombre de décès enregistrée l’année dernière : 54 000 de plus qu’en 2019, soit un total de 667 000 morts. Du coup, l’espérance de vie à la naissance baisse, de quasiment cinq mois pour les femmes et de six mois pour les hommes.

Décès post vaccins. Cinq personnes âgées de plus de 75 ans et souffrant de comorbidités sont mortes en France après avoir reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech, a indiqué ce mardi le ministère de la Santé. Venant après les annonces faites par les autorités sanitaires norvégiennes (lire le JDR d’hier), ces décès interrogent sur l’effet du vaccin sur les personnes très fragiles. Mais, selon Alain Fischer, coordinateur de la stratégie vaccinale contre le Covid-19, le lien entre les deux événements n’est pas forcément établi. Ces décès « pourraient en théorie être dus à la vaccination mais ils ont une beaucoup plus grande probabilité d’être dus à une évolution naturelle de la vie et des maladies que présentent ces gens », a-t-il déclaré sur RTL. Ajoutant : « Les informations que nous avons sont que ces personnes étaient extrêmement faibles, avaient de multiples comorbidités, certaines étaient en soins palliatifs donc ce sont beaucoup d’éléments qui laissent penser plutôt que le vaccin n’est pas impliqué ».

Quand me faire vacciner ? Si vous avez plus de 75 ans, alors oui, vous pouvez vous inscrire sur santé.fr (n’espérez pas vous faire vacciner demain matin, en revanche).

Quels masques porter ? La doctrine sur les masques change (encore), et c’est difficile à suivre. Dans un avis qui devrait être publié cette semaine, le Haut conseil de santé publique (HCSP) recommande d’éviter de porter des masques en tissu maison et de catégorie 2, en raison de l’arrivée en France du variant anglais. « À l’occasion de la pénétration en Europe de certains nouveaux variants d’intérêt - plus transmissible alors que les modes de transmission n’ont pas changé - se pose la question de la catégorie des masques que l’on peut proposer dans la population générale », déclarait ainsi lundi Didier Lepelletier, coprésident du groupe de travail Covid-19 du HCSP. Devraient donc être privilégiés les masques chirurgicaux et les masques en tissu de catégorie 1 (les plus vendus). Jusqu’à présent, le HCSP prônait le port « systématique » de n’importe quel masque, estimant que ceux de catégorie 2 pouvaient « être utilisés », et que le port d’un masque artisanal avait le mérite d’être « plus protecteur que l’absence de masque ».

Welche Masken ? En Allemagne aussi, la doctrine sur les masques devrait changer. Depuis lundi, en Bavière, il est obligatoire pour les personnes de plus de 14 ans de porter un masque FFP2 si on veut utiliser les transports en commun. Et il devrait être très probablement interdit de prendre le bus ou le métro sans un de ces masques chirurgicaux à bec de canard dans le reste du pays à partir de cette semaine. La mesure fait partie des sujets discutés entre la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des seize Lander au cours d’une réunion ce mardi. Au menu aussi, une probable prolongation des mesures de confinement jusqu’au 14 février prochain.

Comment s’occuper pendant le couvre-feu ? En se préparant pour la cérémonie d’investiture de Joe Biden demain, pardi. Et pour l’occasion, attention ladies and gentlemen, Les Jours vous livrent la saison 2 de This is America par Corentin Sellin, qui promet d’être au moins aussi croustillante que la saison 1. Et ça vous dispensera de réviser l’intégrale de Lady Gaga, interprète de l’hymne américain lors de la cérémonie. Are you ready ? Le premier épisode est à lire ici. Et si, par le plus grand des malheurs vous n’étiez pas encore abonné, comme on en prend pour quatre ans de Biden, mieux vaut être prévoyant avec l’abonnement annuel qui justement est en promo, holala, quelle chance.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.