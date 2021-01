Les vaccins souffrent du mal de dose

«C’est lequel, déjà, le vaccin pas cher mais qui arrive toujours pas ? » « Et celui qui est plus fort que les variants ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 25 janvier

Pasteur a la rage. L’Institut Pasteur et son partenaire industriel Merck ont annoncé ce lundi l’arrêt des expérimentations menées pour mettre au point un vaccin, basé sur celui de la rougeole. « Les réponses immunitaires induites, explique l’Institut dans un communiqué, se sont avérées inférieures à celles observées chez les personnes guéries d’une infection naturelle ainsi qu’à celles observées avec les vaccins autorisés contre le Sars-CoV-2/Covid-19. » Pasteur mène deux autres recherches sur des vaccins, l’un qui s’administre par voie nasale, l’autre étant un vaccin à ARN (comme celui de Pfizer, par exemple). Celui en cours d’élaboration par Pasteur et Merck (qui a également annoncé aujourd’hui l’arrêt d’un autre de ses vaccins en préparation…) ne faisait pas partie de ceux en précommande par la France.

AstraZeneca à la bourre. Il est moins cher, il se conserve à des températures normales et peut donc être administré chez les médecins généralistes : c’est dire si le vaccin d’AstraZeneca est attendu, dont la France a commandé 5 millions de doses pour février. Sauf que vendredi le laboratoire a fait savoir qu’il avait un léger problème de rendement sur l’un de ses sites de production, occasionnant une baisse de 60 % des livraisons prévues. Ouille. L’Union européenne, qui doit normalement donner d’ici à la fin du mois de janvier son autorisation de commercialisation à ce vaccin, dont 300 millions de doses ont été commandées, a demandé au labo de faire fissa pour remédier au problème.



Le million. La barre du million de personnes vaccinées en France a été atteinte et dépassée ce dimanche 24 janvier avec 1 026 871 individus ayant reçu une première dose, annonce le ministère de la Santé.

Moderna plus fort que les variants. Le laboratoire Moderna, dont le vaccin est déjà utilisé – y compris en France – , affirme que ce dernier parvient à « neutraliser » les variants britannique et sud-africain du virus. Moderna dit tout de même étudier la possibilité d’une injection supplémentaire de son vaccin afin de zigouiller totalement les virus mutants.

Rereconfinement. Forcément, quand Le JDD assure qu’un troisième confinement sera annoncé cette semaine, la nouvelle est prise sinon pour parole d’évangile du moins pour parole d’Élysée. Mais aussitôt, les « entourages » du pouvoir se sont mis à murmurer à d’autres oreilles d’autres médias pour dire que pas du tout, rien ne serait décidé. Bref : personne n’en sait rien. Un conseil de défense sanitaire est prévu ce mercredi, d’où bruisseront d’autres rumeurs et on sera fixés ensuite. D’ici là, envoyez-nous toutes vos hypothèses (rereconfinement façon printemps ou façon novembre, avec ou sans école, fusion des deux semaines de vacances scolaires de février des trois zones en une seule, avec ou sans allongement, cadeau présidentiel de trois semaines de vacances à l’ensemble des Français, vaporisation généralisée d’antidépresseurs au-dessus du sol français, etc.), on transmettra.

Hauts et bas aux Pays-Bas. Des incidents ont éclaté ce week-end dans plusieurs villes des Pays-Bas qui connaissent leur premier couvre-feu (de 21 heures à 4 h 30) depuis la Seconde Guerre mondiale. Une centaine de personnes ont été arrêtées lors d’une manifestation à Amsterdam et un centre de dépistage du Covid a été incendié dans le nord du pays.

Quand me faire vacciner ? Si vous avez plus de 75 ans, alors oui, vous pouvez vous inscrire sur santé.fr (n’espérez pas vous faire vacciner demain matin, en revanche).

Comment s’occuper pendant le couvre-feu ? En comprenant enfin comment un virus peut muter (et espérer briller en société quand ce sera possible) : c’est à lire dans le premier épisode de notre nouvelle série, Dans la seringue, une enquête au microscope de la journaliste scientifique Cécile Bonneau à découvrir ici. Et pas besoin de faire appel à la science pour lire l’article, il suffit simplement de s’abonner, pourquoi pas en bénéficiant de notre offre spéciale à 69 euros pour un an de Jours.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.



Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.