Vous reprendrez bien une tranche de pandémie ?

«Alors Macron parle quand ? » « Alors Macron parle pas quand ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d'informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas).



Mardi 26 janvier

Chut. Après l’épisode 1 « Emmanuel Macron va ouvrir sa bouche pour annoncer un reconfinement » (Le JDD, ce week-end), voici l’épisode 2 : « Emmanuel Macron va fermer sa bouche » (à peu près tout le monde, ce mardi). Voilà que le Président attendrait samedi prochain et des chiffres fiables sur l’efficacité du couvre-feu initialement attendus en milieu de semaine. Sauf… Sauf si les chiffres explosent d’ici là. Bref, il y a toujours un conseil de défense sanitaire ce mercredi et, en attendant, permettez-nous de vous livrer notre puissante analyse, il n’y a pas de raison (devis pour prestation en plateau télé sur demande). Vous êtes prêts ? Voilà : ptêt ben que oui, ptêt ben que non.

Sauf si… « Sauf si les chiffres explosent », écrivions-nous à l’instant... Eh bien des premiers chiffres tombent déjà. Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi, l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) annonce que, sur 1 080 tests PCR positifs réalisés en Île-de-France entre le 11 et le 21 janvier, 9,4 % correspondent au fameux variant anglais… Et l’AP-HP de redouter « une hausse très significative » du nombre de malades dans les jours et semaines à venir.

Le fléau du variant. Au 11 novembre 2020, 50 000 personnes étaient mortes des suites du Covid depuis le début de la crise sanitaire au Royaume-Uni. En moins de trois mois de circulation du variant britannique, ce chiffre a doublé, le pays étant le premier en Europe à atteindre les 100 000 décès.

Une deuxième dose, sans délai. Ce sera finalement bien trois à quatre semaines entre les deux injections du vaccin Pfizer, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran lors d’une conférence de presse, ce mardi, d’où ressortait une étrange et vaguement inquiétante impression d’« on ne sait rien ». « Nous sommes face à une part d’inconnu, je fais le choix de la sécurité des données validées et dont on maîtrise la pleine compréhension », a-t-il indiqué, décidant de ne pas suivre l’avis de la Haute Autorité de santé rendu le week-end dernier qui préconisait un délai de six semaines entre les deux doses.

Alerte aux enfermés. Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux de privation de liberté, rend publiques deux lettres, adressées respectivement au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et au ministre de la Santé Olivier Véran pour les alerter quant aux risques subis d’un côté par les détenus et le personnel pénitentiaire et de l’autre par les patients en psychiatrie. Elle leur demande que soit mise en place une « stratégie de vaccination spécifique » et, dans le cas des prisonniers, d’envisager des libérations, comme cela avait été le cas lors du premier confinement, afin d’abaisser la surpopulation carcérale (après une baisse de la densité carcérale qui avait atteint 110,6 % en juillet, celle-ci a dépassé les 120 % en décembre, détaille Dominique Simonnot).

L’autre pays de l’émeute. Des émeutes ont de nouveau éclaté aux Pays-Bas pour la troisième nuit consécutive en réaction au couvre-feu mis en place depuis samedi, pour éviter la prolifération du variant britannique. Plusieurs villes ont été touchées par des violences et des affrontements entre manifestants et police. Celle-ci a indiqué avoir interpellé 70 personnes et infligé 5 700 amendes. Dans un pays très attaché aux libertés individuelles, beaucoup ne comprennent pas pourquoi le gouvernement a changé de politique, après avoir été bien moins strict que les autres pays européens en 2020, et ce, alors que les chiffres des contaminations sont en baisse. Plusieurs autres pays font l’objet de contestations anti-restrictions sanitaires comme le Liban, l’Espagne ou le Danemark.

Pfizer made in Sanofi. Faute d’avoir réussi à développer à temps son propre vaccin, le français Sanofi va produire celui de Pfizer. Le directeur général du laboratoire, Paul Hudson, l’annonce dans un entretien au Figaro, expliquant que son usine de Francfort, en Allemagne, va conditionner le vaccin de Pfizer et pourrait ainsi sortir quelque cent millions de doses destinées à l’Union européenne d’ici à la fin de l’année.

Quand me faire vacciner ? Si vous avez plus de 75 ans, alors oui, vous pouvez vous inscrire sur santé.fr (n’espérez pas vous faire vacciner demain matin, en revanche).

Comment s’occuper pendant le couvre-feu ? L’insupportable couvercle qui masque les violences sexuelles et meurtrit des vies s’entrouvre parfois comme c’est le cas en ce moment avec le livre de Camille Kouchner La familia grande, qui dévoile l’inceste subi par son frère de la part de son beau-père Olivier Duhamel. Cette recherche et ce dévoilement sont au cœur du nouvel épisode de Tu ne pardonneras pas, notre enquête sur la pédocriminalité dans l’Église : des chercheurs travaillent en effet à mettre au jour les victimes et leurs agresseurs et ce depuis 1950. Ces derniers seraient plus de 1 500 : à lire dans « L’Église ouvre les archives de la honte », par Alexia Eychenne, un article à découvrir en s’abonnant ici.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.