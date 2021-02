L’Europe et les vaccins, la fiole aventure

«Finalement, ils sont en retard ou à l’heure, ces vaccins ? », « C’est vrai que l’analyse du caca nous a permis d’éviter le rereconfinement ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Plus de moins de vaccins AstraZeneca. C’est plus qu’annoncé la semaine dernière, mais le nombre est encore loin de ce qu’attendait l’Europe. AstraZeneca va finalement livrer à l’Union européenne 40 millions de doses de son vaccin au premier trimestre. L’annonce a été faite dimanche par la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, à l’issue d’une semaine de discussions musclées avec le groupe britannique. 40 millions, c’est 9 millions de plus que ce que était prêt à distribuer le laboratoire ces derniers jours, mais c’est beaucoup moins que la centaine de millions de doses à laquelle pensaient avoir droit les 27 pays de l’UE. AstraZeneca a argué d’une « baisse de rendement » sur un site de fabrication européen pour expliquer ses retards de livraisons à l’Europe.

Retards rattrapés pour Pfizer ? Après un arrêt de chaînes de production de l’usine belge de Puurs, qui a ralenti les livraisons de vaccins, les laboratoires Pfizer et BioNTech devraient rattraper leur retard et revenir au calendrier prévu. « Nous allons augmenter nos livraisons à l’Union européenne à partir de la semaine du 15 février, a annoncé le directeur financier de BioNTech, Sierk Poetting. Nous sommes de retour à notre plan initial de livraisons. » L’Union européenne a commandé en tout 600 millions de doses du produit conçu par les deux laboratoires.

« Poule mouillée » au menu. La grande révolte des restaurateurs n’a pas eu lieu. Annoncée depuis plusieurs semaines, l’ouverture massive – et illégale – des restaurants le 1er février a été douchée par les menaces gouvernementales. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire ayant annoncé sur RTL que « ceux qui font le choix de ne pas respecter la règle seront suspendus pendant un mois de l’accès au fonds de solidarité », les initiateurs de cet appel à la désobéissance ont finalement choisi de vendre des plats à emporter – une activité légale – en présence de nombreux soutiens. « J’ai une famille, je ne peux pas me permettre de priver mes proches de ces aides », a ainsi déclaré à France Bleu Stéphane Turillon, propriétaire de La Source bleue, à Cusance dans le Doubs, l’une des figures de ces restaurateurs énervés.

Merde au confinement ! On vous en parlait la semaine dernière (lire l’épisode 46, « Le virus à la trace : des données excrément intéressantes ») : le réseau Obépine, qui a été créé pour analyser les eaux usées, a montré son utilité dans la gestion de la pandémie. En effet, le gouvernement s’est entre autres appuyé sur les données publiées la semaine dernière (et qui ne montraient pas une explosion de nouveaux cas) pour décider de ne pas nous confiner à nouveau. C’est ce qu’a expliqué dimanche au JDD Olivier Véran : « Les traces de virus dans les eaux usées, signal indirect, baissent en Île-de-France. Plusieurs semaines après sa généralisation, ça peut signifier que l’effet maximal du couvre-feu se fait sentir », a ainsi déclaré le ministre de la Santé.

Bottin mondain du Covid. Édouard Philippe a été testé ce lundi matin positif au Covid-19, a indiqué son entourage, ajoutant que le maire du Havre et ancien Premier ministre, âgé de 50 ans, se « portait bien » et que « conformément aux recommandations, il s’est aussitôt isolé et travaillera depuis son domicile ».

Quand me faire vacciner ? Si vous avez plus de 75 ans, alors oui, vous pouvez vous inscrire sur Sante.fr (n’espérez pas vous faire vacciner demain matin, en revanche).

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.



Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.