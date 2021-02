Distance sanitaire : deux mètres d’école

«Ah bon, un vaccin pour les jeunes ? », « Enfin de nouvelles règles pour les enfants ? C’est pas dommage ! » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

AstraZeneca : roulez jeunesse. La Haute Autorité de santé (HAS) ouvre la voie à un troisième vaccin disponible en France, celui d’AstraZeneca. Plus facile d’utilisation (il ne nécessite pas les -80°C de celui de Pfizer), il pourra donc être largement administré que ce soit par les médecins généralistes (dont le syndicat MG France affirme qu’ils peuvent vacciner 1,5 million de personnes par semaine), voire par les pharmaciens, préconise d’ailleurs la HAS. Grosse différence tout de même : il sera d’abord réservé aux moins de 65 ans, a précisé la présidente de l’Autorité Dominique Le Guludec, lors d’une conférence de presse ce mardi : « Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans, ces données vont arriver dans les semaines qui viennent, dans l’intervalle, nous recommandons son utilisation chez les moins de 65 ans. »

The kids are not alright. Les cas de grand n’importe quoi se multiplient sur ce qu’il faut faire dans les écoles : cas contact sans fermeture de classe, sécurité aléatoire d’un établissement à l’autre… Lundi, l’Éducation nationale a mis à jour son protocole sanitaire avec de nouvelles règles, à consulter ici en détail, sur le site du ministère. Désormais, en maternelle, primaire et dans le secondaire, chaque détection d’un variant du virus entraînera la fermeture de la classe concernée (contre, jusqu’à présent, trois cas de personnes positives au coronavirus). Le masque, lui, devient obligatoire à partir de 6 ans, encore une fois du fait du variant, et ce à compter du 8 février. Enfin, la distance sanitaire s’allonge tant en classe qu’à la cantoche : les élèves ne seront plus à portée de taloche mais à deux mètres minimum les uns des autres. Et si vous n’êtes pas sages, les enfants, le ministre Jean-Michel Blanquer viendra faire du sport avec vous, comme il l’a fait ce mardi matin dans une école parisienne, ainsi que le montre cette vidéo (le premier qui rit va au coin sans masque).

Et ce variant au fait ? En Île-de-France, « on était plutôt aux alentours de 6 % le 7 janvier et on est monté à 15-20 % la semaine dernière », a indiqué sur France Info Rémi Salomon, président de la commission médicale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). De quoi s’inquiéter ? Oui, car si on en croit Rémi Salomon, le variant étant « 40 à 70 % plus contagieux, il va y avoir une accélération de l’épidémie si on ne fait significativement rien de plus ». Pour lui, une des solutions pourrait être de fermer les écoles pendant « trois semaines-un mois », en prolongeant les vacances d’hiver. Ce qui, pour l’instant, ne semble pas être l’option choisie par le gouvernement. Pour l’instant. Un nouveau conseil de défense sanitaire doit se tenir demain…

Tout nus, tout bronzés, et tous vaccinés. Intervenant d’un coup d’un seul dans le JT de TF1 ce mardi soir depuis l’Élysée, Emmanuel Macron a assuré que « d’ici la fin de l’été », « tous les Français qui le souhaitent » pourront se faire vacciner. Le président de la République a fait cette déclaration au sortir d’une réunion avec des entreprises pharmaceutiques afin de trouver des moyens d’accélérer la production de vaccins en Europe et en France.

Spoutnik V sur orbite ? « Safe and effective. » C’est la revue scientifique The Lancet qui l’affirme dans une étude validée par des experts indépendants : le vaccin mis au point en Russie serait « sûr et efficace ». Portant sur quelque 20 000 cobayes, les résultats publiés font état d’une efficacité de 91,6 % pour celui qui porte le doux nom de Spoutnik V et qui, contrairement à ce que son nom de fusée suggère, s’administre par une piqûre dans l’épaule et en deux doses à trois semaines d’intervalle. Spoutnik aurait déjà été injecté à plus d’un million de personnes en Russie où le virus, depuis le début de la pandémie, a fait plus de 72 000 décès pour 3,8 millions de cas positifs.

Quand me faire vacciner ? Si vous avez plus de 75 ans, alors oui, vous pouvez vous inscrire sur Sante.fr (n’espérez pas vous faire vacciner demain matin, en revanche).



JOse. Yoshiro Mori est un homme de convictions. « Peu importe la situation dans laquelle nous serons avec le coronavirus, les Jeux olympiques se tiendront », a déclaré mardi le président du comité d’organisation japonais des Jeux olympiques, déjà repoussés d’une année en 2020. Eh bien rendez-vous le vendredi 23 juillet 2021 (une semaine après la fin – prévue – du festival de Cannes repoussé, lui, du 6 au 17 juillet 2021).

Comment s'occuper pendant le couvre-feu ? En découvrant ce que devient cette affaire, vieille de bientôt de deux ans et révélée par Les Jours : les ripoux du XVIIIe. Il s'agit d'un certain « Bylka », policier accusé d'avoir mis en place un système de corruption dans le quartier de la Goutte-d'Or, à Paris. Lui et sept autres acolytes dont cinq policiers sont jugés à partir de ce mercredi 3 février.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.