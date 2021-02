Olivier Véran, fier à bras

«Où ça, le téton d’Olivier Véran ? » « Quoi, les musées rouvrent ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 8 février

Ministre vacciné. Cela a été « super rapide » et il n’a « rien senti ». La chemise à moitié enlevée et rabattue sur sa poitrine (pour ne pas laisser voir un téton indécent ?), Olivier Véran s’est fait vacciner ce lundi midi devant les caméras, à l’hôpital de Melun, en Seine-et-Marne. Le ministre de la Santé a reçu la première dose du vaccin AstraZeneca, autorisé depuis la semaine dernière en France, et réservé aux professionnels de santé ainsi qu’aux personnes de plus de 50 ans ayant des facteurs de comorbidité. Médecin de formation, Olivier Véran n’a donc pas utilisé de passe-droit (même s’il n’exerce plus depuis plusieurs années). Mais il se contredit. Le 29 décembre dernier, le ministre expliquait pourquoi il ne voulait pas se faire « vacciner devant les caméras » : « Les plus réfractaires d’entre nous diraient que ce n’est pas le vaccin qu’on m’a inoculé. D’autres diraient que j’ai pris la place d’une personne fragile. D’autres diraient qu’on n’a pas besoin d’infantiliser les Français, ce que, au fond, je crois. »

Alerte au variant sud-africain. Deux élèves du collège Jules-Ferry de la commune d’Eaubonne (Val-d’Oise) ayant été testés positifs au variant sud-africain, l’établissement a fermé ses portes pour la semaine, sur instruction de l’Agence régionale de santé. Puisque les vacances commencent ce vendredi soir dans la zone C, il ne rouvrira donc que le 1er mars. La municipalité indique qu’« une campagne de dépistage sera proposée dans la ville, à partir de ce mardi 9 février, en testant en priorité les collégiens et leur famille ». Signe que ce type de variant est pris très au sérieux par les autorités sanitaires, la direction générale de la santé a publié une « note urgente » ce dimanche pour renforcer le protocole sanitaire en cas de découverte de ce type de coronavirus. Il est notamment prévu que la durée d’isolement soit allongée à dix jours, contre sept jusqu’ici, et d’effectuer obligatoirement « un test de sortie de quarantaine » pour les patients atteints d’un variant sud-africain ou brésilien.

Variant sud-africain > AstraZeneca ? Le vaccin mis au point par AstraZeneca serait peu efficace contre le variant sud-africain. C’est le résultat d’une étude menée par les universités du Witwatersrand (Johannesburg) et d’Oxford. Selon ses premiers résultats, le vaccin serait efficace à seulement 22 % contre les formes modérées du variant (l’étude ne dit rien de son efficacité quant aux formes sévères de la maladie). Même si AstraZeneca affirme que son produit « peut protéger des formes graves » car « son action sur les anticorps neutralisants est comparable à celle des autres vaccins », l’Afrique du Sud a décidé de ne pas l’utiliser. Alors qu’un million de doses du vaccin d’AstraZeneca avaient été acheminées dans le pays, les autorités sanitaires du pays ont décidé de repousser leur campagne de vaccination, et de stocker les doses en attendant d’autres études.



Porte entrouverte pour les musées. Roselyne Bachelot, qui recevait ce lundi matin les divers acteurs et représentants du monde de la culture, a annoncé que « les musées et les monuments seront les premiers à rouvrir quand nous aurons une décrue » du nombre de personnes contaminées par le Covid-19. « Nous nous préparons à une réouverture le plus rapidement possible », a ajouté la ministre de la Culture. Pari : c’est pas demain la veille.



Miracle covidien. La doyenne des Européens, Lucile Randon, dite Sœur André, a survécu au coronavirus. À 116 ans, l’ancienne religieuse, résidente de l’Ehpad Sainte-Catherine-Labouré à Toulon, avait été testée positive au Covid-19 le 16 janvier dernier. Selon Var-Matin, elle est aujourd’hui tirée d’affaire et la direction de la maison de retraite a prévu de fêter son anniversaire, ce jeudi, en organisant une visioconférence avec sa famille et le maire de Toulon, Hubert Falco.

Quand me faire vacciner ? Si vous avez plus de 75 ans, alors oui, vous pouvez vous inscrire sur sante.fr (n’espérez pas vous faire vacciner demain matin, en revanche).

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.