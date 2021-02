S’en sortira-t-on à force de rester chez nous ?

«C’est quoi son histoire de chemin à Gabriel Attal ? » « Quel coup de gueule pousse Robert Hossein ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mercredi 10 février

Le petit chemin… « Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement », a indiqué mercredi Gabriel Attal, porte-parole et GPS du gouvernement, se basant sur l’évolution de l’épidémie, qui est, a-t-il ajouté, « sur un plateau haut, même s’il apparaît légèrement déclinant depuis une semaine ». Au cas où une vague d’euphorie se serait emparée de vous à la lecture de ce diagnostic, Gabriel Attal a douché tout le monde en prévenant qu’« il est malheureusement trop tôt pour se réjouir », puisque les variants rôdent et que le nombre de contaminations par jour se situe encore en moyenne à 19 348. La France vient d’ailleurs de franchir le cap des 80 000 morts du Covid-19.

672,5 milliards d’euros. Et hop, 672,5 milliards d’euros dans les fouilles. Les députés européens ont approuvé aujourd’hui à une très large majorité le maousse plan de relance qui, dans son top 3, verra l’Espagne toucher 69,5 milliards d’euros, l’Italie 68,9 milliards et la France 39,4 milliards. Encore soumis à une approbation des États membres de l’Union européenne, le plan contraint chaque pays à consacrer 37 % de l’aide à des mesures en faveur du climat. Versements attendus entre 2021 et 2023.

AstraZeneca pour tous. La France avait décidé de l’interdire aux plus de 65 ans, l’Afrique du Sud de le bannir totalement. Mais le groupe d’experts sur la vaccination de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que le vaccin AstraZeneca soit administré à tous, sans distinction d’âge. Bonne nouvelle puisque, rappelons-le, ce vaccin n’a pas besoin d’être transporté à une température frigorifique comme celui de Pfizer, permettant aux médecins généralistes d’entrer dans la boucle de la piquouze (oui bon, d’accord, encore faut-il qu’il y ait des doses).

Leave the pangolin alone. Il avait déjà été établi que le coronavirus avait circulé en Italie avant que la pandémie éclose à Wuhan, en Chine, sur un marché où était vendue de la viande de pangolin. En mai, reprenant des cas de patients affectés de pneumopathies sévères en octobre 2019, des médecins de Colmar avaient eu le même diagnostic. Il est désormais confirmé par une étude de l’European Journal of Epidemiology relevée par Le Monde : les prélèvements sanguins effectués indiquent la présence du Covid-19 en France dès novembre 2019.

Le ballon testé positif au Covid. La Ligue de football professionnel (LFP) demande au gouvernement un plan de soutien d’urgence pour faire face aux conséquence de la crise sanitaire sur le foot français dont les pertes s’élèvent à 1 milliard d’euros, gloups. Ah bah et nous qui pensions que Canal+ avait sauvé le foot français (lire l’épisode 151 de L’empire, « Foot : braquage à la bolloréenne »)…

Quand me faire vacciner ? Si vous avez plus de 75 ans, alors oui, vous pouvez vous inscrire sur sante.fr (n’espérez pas vous faire vacciner demain matin, en revanche).

Où me faire vacciner ? Après celle de la date, la question de l’endroit coule de source. Le bon plan, c’est l’Hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), qui, dévoile France Info, deale du vaccin à ses donateurs. Le chiquissime établissement a en effet proposé à ses « gouverneurs » – ainsi qu’on appelle ici celles et ceux qui lui font des dons – de se faire vacciner. Et ce, grâce aux doses distribuées par l’Agence régionale de santé, et bien sûr sans tenir compte de l’âge ou de la profession des mécènes. Le ministre de la Santé Olivier Véran, refusant tout passe-droit, assure qu’il va gronder les intéressés.

Carnet mondain du virus. Remarqué par FranceTV Info lors de la messe en souvenir de Robert Hossein donnée ce mardi, cet hommage singulier d’Isabelle Adjani au défunt. Qui invite feu le metteur en scène à « pousser de l’au-delà un grand coup de gueule pour reprendre les scènes et les loges, et ramener le public vers la création théâtrale ». Vas-y Bob, on écoute.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.



Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.