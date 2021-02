Véran, variants et mystère mosellan

«C’est quoi cette histoire de variants qui s’attaquent à la Moselle ? », « Olivier Véran va vraiment lancer un parfum aux États-Unis ? ». Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Rio de Metz. 300 cas de contamination aux variants sud-africain et brésilien du coronavirus ont été observés en Moselle ces derniers jours. Ces dernières représentent 35 % des personnes testées positives, une proportion très importante et unique en France (dans l’ensemble du pays, les variants brésilien et sud-africain ne représentent que 4 à 5 % des cas). Cette propagation, dont les raisons restent mystérieuses, provoque de nombreuses inquiétudes, notamment parmi les élus locaux. François Grosdidier, le maire Les Républicains de Metz, demande qu’un confinement local soit décrété, ou que les vacances scolaires (qui commencent normalement le 20 février) soient avancées. En réponse, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré vendredi matin que « rien n’est exclu » et qu’il faudra « prendre les mesures les plus appropriées ». Le ministre de la Santé Olivier Véran s’est rendu dans le département dans l’après-midi pour s’entretenir de la situation avec les responsables locaux.

Une piqûre pour les anciens malades. Les personnes qui ont déjà contracté le Covid n’auraient besoin que d’une seule dose de vaccin, selon la Haute Autorité de santé (HAS). S’appuyant sur plusieurs études scientifiques, la HAS estime, dans un avis rendu public ce vendredi, qu’une dose de vaccin injectée à un ancien malade produit une réponse immunitaire aussi importante, voire plus, que deux doses administrées à une personne qui n’a pas été en contact avec le virus. Cette injection pourrait avoir lieu « dans un délai de trois à six mois après l’infection » et « de préférence avec un délai proche de six mois ». La France est, pour l’instant, le seul pays où une telle préconisation a été faite et qui, si elle était suivie d’effet, permettrait de diminuer fortement le besoin en vaccins.

Tennis australien à huis clos. Ayant jusque-là réussi à circonscrire l’épidémie de Covid, l’Australie avait prévu d’organiser son traditionnel open de tennis presque comme d’habitude, avec la présence de spectateurs. Mais malgré la mise en quarantaine de tous les joueurs à leur arrivée sur l’île, un cluster au variant anglais du coronavirus s’est développé dans un des hôtels de Melbourne qui les a accueillis. Treize personnes ont été infectées parmi le personnel de l’hôtel et leur famille. Du coup, un confinement régional de cinq jours a été décidé par le Premier ministre de l’État de Victoria. L’Open d’Australie étant considéré comme « un lieu de travail », les matchs se poursuivent durant cette période, mais sans spectateurs.

Olivier Véran, American sex-symbol. Si la vaccination filmée d’Olivier Véran a provoqué en France un petit coup de chaud, sachez que le ministre français de la Santé a aussi tapé dans l’œil de Stephen Colbert. Dans son Late Show de jeudi, le comique américain a repris le commentaire – « Vacciné » – qu’Olivier Véran avait publié sur Twitter, ainsi que la photo de son injection, et les a détournés en publicité pour un nouveau parfum, dont le nom serait, précisément, « Vacciné ». À la photo du ministre, il a ajouté une bouteille avec un bouchon en forme de seringue et un slogan : « Vacciné : the only thing contagious now… is passion » (« Vacciné, la seule chose contagieuse maintenant… c’est la passion »). Mmm… Presque envie de recevoir une piqûre !

La fièvre du vaccin. Toujours au rayon « il m’a mis la fièvre » : 149 personnels soignants – sur les 10 000 vaccinés – ont présenté « des syndromes grippaux souvent de forte intensité » après avoir reçu une première dose d’AstraZeneca, indique l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans un communiqué. « La plupart des cas ont été rapportés chez des professionnels de santé d’âge moyen de 34 ans. » Si, écrit l’ANSM, « ces effets indésirables sont connus et décrits avec les vaccins », l’Agence recommande aux hôpitaux d’échelonner les vaccinations dans un même service afin de ne pas se retrouver avec tout le monde sur le flanc en même temps.

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr, où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.



Comment s’occuper pendant le couvre-feu ? En regardant les Victoires de la musique, diffusées ce vendredi soir sur France 2, et en dansant devant sa télé. Super programme, hein ? Et dire que, ainsi que le raconte Sophian Fanen dans ce nouvel épisode de Live and let die, son enquête sur la musique sous Covid, vous auriez pu participer en vrai au concert des Victoires… Mais il n’aura pas lieu, ou du moins sans public : reste à vous abonner pour lire l’article de Sophian afin d’envisager les sorties de crise possibles pour aller de nouveau guincher en festival.



0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.