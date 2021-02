Partie de chaises musicales pour les festivals

«Sarkozy a eu un passe-droit pour se faire vacciner ? » « Mais pourquoi les variants n’explosent pas ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Jeudi 18 février

Chaises musicales. Le gouvernement a tranché par la voix de sa ministre de la Culture Roselyne Bachelot : les festivals en plein air de cet été pourront se tenir dans la limite de 5 000 personnes par jour, qui devront être masquées et assises. Par ailleurs, tant que restaurants et bars seront fermés dans l’ensemble du pays, aucune restauration ni service de boisson ne sera possible. C’est ce dernier point, encore plus que la jauge assise, qui pourrait précipiter l’annulation de nombreux festivals dans les prochains jours, pour des questions d’ambiance, mais aussi de rentabilité financière fortement liée à la vente de boissons. Néanmoins, si la situation évolue dans un sens ou dans un autre dans les mois à venir, ces conditions pourront être revues – ce qui ne changera pas grand-chose pour les plus gros festivals qui atteignent leur point de non-retour dans le mois qui arrive. Déjà, le festival de La Nuit de l’Erdre, qui devait se tenir du 25 au 27 juin au nord de Nantes, a annoncé son annulation ce jeudi. « Des gradins de 2 500 places, ça coûte cher. Et puis, si on veut bouger devant The Avener ou autre, ça ne marche pas, a expliqué son directeur, Marc Jolys, à Ouest-France. Je suis extrêmement déçu. C’est une grande frustration. On va devoir encaisser et se relever de ça pour préparer une édition en 2022. »

Le couvre-feu, encore et encore. Un reconfinement n’est toujours pas à l’ordre du jour, mais aucune date n’a été donnée pour mettre fin au couvre-feu. C’est ce qui ressort de la conférence de presse, donnée ce jeudi par le ministre de la Santé Olivier Véran, au cours de laquelle peu d’annonces ont été faites. « Rien ne serait pire que de lever les contraintes trop tôt, a déclaré le ministre de la Santé. La partie n’est pas encore gagnée. Le risque lié à la diffusion des variants n’est pas encore maîtrisé. »

Des variants qui progressent, qui progressent… Aujourd’hui, 36 % des cas positifs de Covid en France sont des variants britanniques et 5 % sont des variants sud-africain ou brésilien, a annoncé Olivier Véran lors de cette même conférence de presse. Leur proportion augmente mais moins que prévu par les modèles de projection, et elle est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas de contamination. Une situation qui interroge le ministre : « Force est de constater qu’un fort taux de variants ne s’accompagne pas toujours, en tout cas pas au début, d’une augmentation du nombre de contaminations, et l’honnêteté m’oblige à vous dire que pour l’heure nous ne savons pas l’expliquer. » Pour tenir compte de cette augmentation, Olivier Véran a cependant décidé de faire passer l’isolement des personnes positives de sept à dix jours. La décision entre en vigueur lundi prochain. Et pour tout comprendre de ce virus qui mute énormément, il faut lire l’épisode 1 de notre série Dans la seringue, une enquête au microscope au cœur des spicules.

Sarkozy vacciné. L’ex-chef de l’État n’a que 66 ans, mais il a réussi à se faire vacciner contre le Covid. Selon L’Express, qui révèle l’information, Nicolas Sarkozy a reçu une première injection à l’hôpital militaire de Percy, à Clamart, au cours du mois de janvier, à une période où seules les personnes de plus de 75 ans et celles présentant des pathologies à haut risque y avaient le droit. France Info ajoute que l’ancien président de la République disposait d’une prescription d’un médecin de ville et aurait évoqué l’existence d’une pathologie, dont la nature reste inconnue. Celle-ci a-t-elle un lien avec la menace de se faire condamner prochainement à quatre ans de prison (dont deux ferme) ? C’est la peine qu’avait requise le parquet lors du procès des écoutes et dont la décision arrive bientôt, à savoir le 1er mars – pour vous remémorer l’histoire, ce feuilleton judiciaire est raconté dans notre série Sur écoute.

Nouveau nouveau variant britannique. Le coronavirus mute et on découvre sans arrêt de nouveaux variants qui font peur. Le dernier qui a été identifié par des chercheurs d’Edimbourg s’appelle « B.1.525 » et serait principalement présent au Royaume-Uni même si, comme l’indique The Guardian, cinq cas auraient aussi été observés en France. Comme ses homologues brésilien et sud-africain, ce variant contient une mutation (dite « E484K ») qui le rend plus résistant aux vaccins.

Nouvelle nouvelle commande. L’Union européenne a conclu un accord pour l’acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Moderna, qui vient s’ajouter à la première commande déjà faite de 160 millions de doses. Mais ce contrat, annoncé ce mercredi par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ne devrait pas mettre fin aux difficultés d’approvisionnement que connaît actuellement l’Europe. Ces doses supplémentaires ne doivent être livrées qu’à partir de juillet prochain (l’accord prévoit l’arrivée de 150 millions de doses aux troisième et quatrième trimestres 2021 ainsi qu’une option de 150 millions de doses supplémentaires en 2022).

Nouveaux membres. Créé en mars 2020 pour accompagner le gouvernement dans la gestion de la pandémie, le conseil scientifique a accueilli quatre nouveaux membres ce mercredi : l’infectiologue Catherine Chirouze, le gériatre Olivier Guérin, la pédopsychiatre Angèle Consoli et le vétérinaire Thierry Lefrançois (dont la présence est destinée à prévenir l’arrivée de prochaines épidémies ayant pour origine une contamination animale). Le conseil est maintenant composé de 17 personnes.

Un conseil qui conseille ailleurs. Alors que le conseil scientifique n’a pas délivré d’avis depuis un mois, cinq de ses membres, dont son président Jean-François Delfraissy, ont publié un article dans The Lancet dans lequel ils proposent de remplacer les confinements par l’auto-isolement des personnes vulnérables. « Il n’est plus possible d’utiliser le confinement et le stop and go comme principale réponse à la pandémie », écrivent-ils. Cette hypothèse, déjà formulée il y a plusieurs mois par Jean-François Delfraissy, avait été vigoureusement rejetée par Emmanuel Macron. L’article de The Lancet n’est donc pas de nature à resserrer les liens du conseil avec le chef de l’État, qui fait régulièrement savoir qu’il est indisposé par les prises de parole de son président. Selon Le Point, on parlerait aujourd’hui à l’Élysée des « connards du conseil scientifique ». Ambiance…

