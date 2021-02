Reconfinement local : le pari Nice

«C’est vrai qu’à Lyon les écoliers mangent végétarien pour ne pas attraper le Covid ? » « Il paraît qu’à Nice la promenade des Anglais va être rebaptisée en “promenade des variants”… » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 22 février

Week-end azuréen à la maison. Du fait d’une situation sanitaire qui se dégrade, le gouvernement a décidé – en accord avec les autorités locales – la mise en place d’un confinement partiel le week-end dans les Alpes-Maritimes. Du vendredi soir au lundi matin, les déplacements dans les communes du littoral (de Menton à Théoule-sur-Mer) seront interdits, sauf raisons habituelles (courses, rendez-vous chez le médecin, promenades limitées à une heure dans un rayon de 5 km du domicile…). La mesure, annoncée ce lundi midi par le préfet du département, était anticipée après la visite à Nice, samedi, d’Olivier Véran. Le ministre de la Santé avait alors demandé au préfet et aux élus du département de mener une concertation pour « prendre les mesures complémentaires allant d’un couvre-feu renforcé à un confinement local le week-end pour endiguer l’épidémie ». Les Alpes-Maritimes figurent aujourd’hui en tête des départements les plus touchés par le Covid-19, avec un taux d’incidence de 588 cas pour 100 000 habitants (sur une semaine), au 22 février, d’après l’agence régionale de santé, contre 190 au niveau national. Le taux de variant britannique y est supérieur à 50 %.

Pas de salade niçoise. C’est si rare que cela mérite d’être souligné. Pour une fois, la décision gouvernementale n’a pas été critiquée par les élus locaux (presque tous de droite), mais saluée. Le maire Les Républicains (LR) de Nice Christian Estrosi s’est dit « satisfait » de mesures qu’il avait « réclamées » auprès d’Olivier Véran, lors de leur entretien samedi. « Ces mesures sont une nouvelle épreuve. Mais face à la situation sanitaire, elles sont nécessaires pour faire baisser la pression hospitalière ! », a réagi le président LR de la région Paca Renaud Muselier, ajoutant : « Vrai progrès : les élus et les médecins ont été entendus et les mesures territorialisées. »

Menus lyonnais sans Covid. Manifestation d’éleveurs, ministres qui fustigent une décision « idéologique » ou « moraliste »… La décision, annoncée la semaine dernière, de supprimer la viande (mais pas le poisson ou les œufs) des repas des écoliers lyonnais suscite de très nombreuses protestations. Le maire Europe Écologie - Les Verts Grégory Doucet justifie ce choix par des raisons sanitaires : le recours à un menu unique permet de fluidifier le service de la cantine, étalé de 11 h 30 à 13 h 45, afin de servir 29 000 repas par jour. Mais ce n’est pas du goût de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles). « Nous ne laisserons pas tout passer sous prétexte de crise sanitaire », s’indigne le syndicat agricole, qui estime qu’« il est nécessaire d’avoir un repas équilibré nutritionnellement et diversifié ». Des arguments repris par la droite locale et le gouvernement. Ce dernier a annoncé la saisine du préfet du Rhône, afin qu’il procède à un contrôle de légalité de la décision municipale. Ironie de l’histoire, Gérard Collomb, le précédent maire de Lyon, avait pris la même décision en mai dernier, sans susciter la moindre polémique.

Fin en vue pour le British lockdown. Le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson a présenté ce lundi à la Chambre des communes un plan de déconfinement en quatre étapes. Les écoles devraient rouvrir le 8 mars ; les commerces non essentiels, les pubs et les restaurants en extérieur, le 12 avril. Les dernières restrictions devraient être levées fin juin.



Covid ovale. À six jours du match contre l’Écosse dans le cadre du tournoi des six nations, un cluster s’est développé au sein de l’équipe de France de rugby. Quatorze joueurs et membres de l’encadrement ont été testés positifs au coronavirus, dont le capitaine des Bleus, Charles Ollivon, qui ne pourra donc pas être sur le terrain dimanche.

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi..

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.