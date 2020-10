Journal de couvre-feu #3

«Si, 135 balles parce que je suis sorti promener mon pangolin à 21 h 05, je te jure ! » « Mais attend, c’est vrai cette histoire de reconfinement ? » Décidément, on n’en sort pas, de cette épidémie de coronavirus et les questions qu’elle pose se multiplient à la vitesse d’un Covid-19 au galop. Sur Les Jours, il y a eu Le journal de quarantaine, puis Le journal déconfiné, voici, logique, Le journal de couvre-feu, le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction.



Mercredi 28 octobre

Motus. Alors que ce soit clair : en attendant 20 heures et les annonces télévisuelles du président de la République, on ne sait rien d’un reconfinement partiel, progressif, générationnel, à l’irlandaise, ni d’un couvre-feu étendu, localisé, radicalisé. Et votre belle-sœur qui tient ses infos de la fille à madame Garcia qui les a eues via Facebook dans un message envoyé par son petit-cousin qui est ami avec le directeur de cabinet de la préfete, non plus. Alors motus. Et ça vaut pour vous tous, journalistes, en quête d’une queue d’info qui, de toute façon, ne sera avérée (et même pas en détail, on parie) qu’après 20 heures.

Sinon, on en est là. À l’heure où nous tapons ces mots sur nos claviers, nous en sommes à 1 198 695 personnes positives au Covid-19, soit 33 417 cas de plus en 24 heures. Et sur le même laps de temps, on déplore, selon les chiffres du gouvernement, 288 décès en hôpital, soit 227 de plus que lors du tout premier épisode d’En quarantaine, notre série sur la crise sanitaire débutée le 13 mars 2020 et qui connaît sa troisième saison avec Nouvelle vague.

Attention, cette info s’autodétruira demain. Oui car, selon les annonces d’Emmanuel Macron, elle pourrait être toute autre dès demain mais voilà : dans un communiqué, Île-de-France Mobilités – qui organise les déplacements en commun en Île-de-France– indique qu’à compter de ce mercredi soir, ne circule plus qu’un métro et qu’un bus sur deux pendant la période du couvre-feu. Mais certaines lignes sont renforcées entre 20 et 21 heures. Bref, tout est précisé dans ce communiqué, à consulter ici en pdf.

Attention, cette info s’autodétruira demain, bis. Elles aussi pourraient évoluer dès demain, mais en attendant, les diverses attestations de déplacement dérogatoire et/ou professionnel sont à télécharger ici, sur le site du ministère de l’Intérieur.

Y aura-t-il des nouilles à Noël ? Non, on ne parle des cousins un peu lourdingues qui vont pourrir le réveillon comme chaque année mais bien de pâtes qui ne manqueront pas en supermarché. Une promesse faite à France Info par Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution : « Nous nous sommes organisés, d’abord en faisant en sorte qu’il y ait des commandes supplémentaires sur les produits fortement demandés en mars dernier, par exemple sur les pâtes. » Alors on ne se rue pas sur les coquillettes, on en laisse aux autres, merci.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Ça craint. Histoire de nous faire passer l’envie d’organiser une chenille collée-serrée entre amis, France Info a croisé le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation avec le nombre de lits de réanimation disponibles par département. Analyse Les Jours : ça craint.

Carnet du virus. Christophe Castaner est positif au Covid-19 (et on ne veut pas savoir comment tu l’as eu, Cricri, grand fou).

Sans ailes ni avion. L’Association internationale du transport aérien (Iata) évalue pour 2020 la chute du trafic aérien à 66 % par rapport à l’année précédente. Ainsi en septembre dernier, 1,44 million de vols ont été effectués sur la planète entière contre 2,97 millions en septembre 2019. D’ailleurs, Boeing va supprimer 7 000 postes d’ici fin 2021. Un bon chiffre à placer dans un dîner en ville, ça… Heu non rien, pardon.

Ah mais au fait… Si on revient en confinement, va falloir qu’on change le titre de ce Journal de couvre-feu ???