Pas-de-Calais, pas de week-end

«C’est quoi une hausse qui accélère moins que prévu ? » « C’est vrai que les soignants vont être vaccinés de force ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Jeudi 4 mars

Le reconfinement partiel leur tombe sur la tête. L’information avait largement filtré depuis le conseil de défense sanitaire de ce mercredi : le gouvernement a décidé de mettre en place un confinement le week-end dans le Pas-de-Calais, comme à Dunkerque ou sur le littoral des Alpes-Maritimes. Dans ce département, le taux d’incidence (le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 personnes) y dépasse les 400. À partir de ce vendredi soir, le million et demi de personnes qui y vivent devront limiter leurs déplacements jusqu’à lundi matin – sont notamment autorisées les courses alimentaires et les brèves sorties autour de son domicile. Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 5 000 m2 devront aussi fermer.

La hausse tranquillou. L’Île-de-France, les Bouches-du-Rhône et tous les autres départements placés la semaine dernière « sous surveillance renforcée » échappent au confinement le week-end. « L’épidémie a progressé, mais à une vitesse moindre que nous pouvions le craindre, a justifié le Premier ministre Jean Castex au cours d’une conférence de presse. Il est clair que nous ne sommes pas confrontés à une hausse exceptionnelle de l’épidémie comme certains modèles le prévoyaient. » Cette bonne nouvelle doit cependant être contrebalancée par une augmentation importante du taux d’incidence dans les Hautes-Alpes, l’Aube et l’Aisne. Ces trois départements rejoignent donc la liste des territoires « sous surveillance renforcée » qui se voient imposer une seule nouvelle contrainte : la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 10 000 m2.

Les vaccins rapido. Selon le gouvernement, la campagne de vaccination devrait accélérer dans les prochaines semaines. Après 7 millions de doses utilisées en janvier et février, le Premier ministre a annoncé que 22 millions, soit « trois fois plus », devraient être disponibles en « mars et avril ». « D’ici au 15 avril, nous devrions avoir vacciné 10 millions de personnes », a promis Jean Castex. D’ici à « mi-mai », le chiffre pourrait atteindre les 20 millions et « d’ici à l’été », une vaccination serait proposée à « 30 millions de personnes ». Enfin, pour « accélérer » cette campagne, les centres de vaccination seront ouverts le week-end – dès celui qui vient – et il sera possible de recevoir sa dose en pharmacie à partir du 15 mars. Et à la mi-avril, les 50 à 74 ans pourront commencer à tendre l’épaule…

Les soignants en exemple. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé au cours de la même conférence de presse qu’il allait envoyer dès ce vendredi une lettre à tous les soignants du pays pour les remercier et surtout les encourager à se faire vacciner. « Quand on est soignant, il est de sa responsabilité de se protéger soi-même et d’éviter d’exposer ceux dont on prend soin, a-t-il déclaré. En pratique, 40 % des soignants en Ehpad et 30 % des soignants sur l’ensemble du système sont vaccinés. Clairement, ça ne suffit pas. » Et si la lettre ne les convainc pas, Olivier Véran envisage de saisir le Comité consultatif national d’éthique pour dire « s’il faut aller au-delà » (par exemple, en rendant la vaccination obligatoire pour les concernés).

Spoutnik atterrit bientôt. Le vaccin russe Spoutnik-V a franchi une étape clé pour son déploiement en Europe. L’Agence européenne des médicaments (AEM) a commencé son examen ce jeudi, et pourrait autoriser la distribution de ce produit d’ici à quelques semaines. « À la suite de l’approbation de l’AEM, nous serions en mesure de fournir des vaccins pour 50 millions d’Européens à partir de juin 2021 », a déclaré dans la foulée Kirill Dmitriev, patron du fonds souverain russe, qui a contribué au développement de ce vaccin, dans un communiqué.

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi. Enfin, essayer du moins.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.



Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.