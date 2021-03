AstraZeneca : la suspension qui grince

«Comment ça, pas de bras, pas d’AstraZeneca ??? », « Élisabeth Borne a été nommée ministre du Télétravail ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 15 mars

La France met AstraZeneca sur la touche. C’est le pharmacien en chef de la France, Emmanuel Macron, qui a annoncé la nouvelle depuis Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, où il était en déplacement : les injections du vaccin AstraZeneca sont suspendues jusqu’à ce que l’Agence européenne du médicament (EMA) rende son avis sur ses effets indésirables, à savoir, selon le président de la République, ce mardi après-midi. En cas de feu vert européen, les vaccinations reprendraient le lendemain. En cas de feu rouge… Dans un communiqué publié ce lundi soir, l’EMA évoque un nouvel examen des données ce mardi mais annonce qu’une réunion extraordinaire se tiendra ce jeudi pour décider des actions à entreprendre au sujet du vaccin AstraZeneca.

L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne aussi. Quelques minutes avant l’annonce d’Emmanuel Macron, c’est l’Allemagne qui, à la suite de huit autres pays européens, suspendait le vaccin AstraZeneca du fait des formations de caillots sanguins apparus chez certaines personnes qui venaient de se faire administrer une dose. Et l’Italie et l’Espagne ont suivi le mouvement dans la foulée. Une première étude de l’Agence européenne du médicament faisait état la semaine dernière d’une trentaine de cas de thromboses pour 5 millions de personnes vaccinées dans l’Espace économique européen, ce qui est très peu. Dans un communiqué publié ce lundi (à consulter ici en pdf), AstraZeneca dit avoir mené un « examen minutieux » des données des 17 millions de vaccinés européens (il faut ajouter ceux du Royaume-Uni), examen qui « n’a montré aucune preuve d’une augmentation du risque d’embolie pulmonaire, de thrombose veineuse profonde (TVP) ou de thrombocytopénie, dans aucun groupe d’âge, sexe, lot ou pays particulier ».

Et les pompiers itou. ce lundi matin, les pompiers des Bouches-du-Rhône annonçaient eux aussi suspendre l’administration du vaccin à leurs personnels, et ce après qu’un pompier d’Arles, piqué une première fois le 8 mars, a été hospitalisé pour une arythmie cardiaque. Mais il va désormais « beaucoup mieux » a indiqué à l’AFP le service départemental d’incendie et de secours.



« Les jours à venir. » Non ce n’est pas là un discret hommage aux Jours qu’Emmanuel Macron a voulu rendre, mais bien le délai dans lequel « de nouvelles décisions » seront à prendre, selon le Président, en clair : reconfiner ou pas, localement ou pas. Toujours lors de son déplacement à Montauban, il a indiqué que ces fameuses décisions sont à déterminer selon un certain nombre de critères (« protéger les plus faibles », « protéger le système de santé », mais aussi prendre en compte l’isolement, l’éducation des jeunes ou l’économie à préserver…). « C’est cet ensemble qu’il faut prendre en considération de manière adaptée, proportionnée, et en regardant la réalité de l’épidémie ville par ville, territoire par territoire », a-t-il poursuivi. Nous voilà bien avancés, vous dites-vous ? Pas tout à fait : le Président qui se vantait jadis d’être le « maître des horloges » a avoué avoir dû céder sa place : « Le maître du temps, c’est le virus malheureusement. »

Bottin mondain du Covid. Ministre du Travail, la voici ministre du Télétravail : Élisabeth Borne a annoncé ce dimanche sur Twitter avoir été « testée positive » au Covid-19. Pas de congé-maladie pour la ministre qui déclare travailler à distance et bien se porter « malgré quelques symptômes ».

L’éphéméride du Covid. Il y a un an, nous étions à deux heures de l’annonce du confinement par Emmanuel Macron. On fête ça avec un épisode de Nouvelle vague où Nicolas Cori exhume des déclarations d’il y a un an et les met en regard de ce que l’on sait désormais de l’épidémie. Il n’est pas à exclure que l’exercice soit un tantinet cruel.

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi..

Comment s’occuper pendant le couvre-feu ? Vous l’avez aimé dans le procès dit « des écoutes » ? Vous l’adorerez dans le procès Bygmalion : Nicolas Sarkozy est l’un des héros de notre nouvelle série judiciaire, Bygmalion, la com aux mains sales, dans laquelle Aurore Gorius va raconter les nouveaux démêlés de l’ancien président de la la République avec la justice. Le premier épisode vous dit tout de cette campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy qui a coûté presque deux fois plus cher que le plafond autorisé. Pas de ça sur Les Jours : c’est 8,90 euros par mois pour lire cette savoureuse histoire de millions et de trahisons.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.