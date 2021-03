À Paris et ailleurs, le confinement qui vient

«Paris libéré ou Paris reconfiné ? », « C’est vrai que pour ne pas s’ennuyer pendant le prochain confinement, on pourra se tester soi-même ? » Nouvel épisode du Journal de redéconfinement (oui, logique, après celui de couvre-feu et de reconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

« Mesures supplémentaires ». Confinement dur, confinement seulement le week-end… On ne sait toujours pas ce que le gouvernement a décidé pour les territoires où le taux d’incidence (le nombre de cas pour 100 000 habitants) est élevé, mais il a décidé quelque chose. « La situation épidémique se dégrade, a déclaré ce mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lors du point-presse suivant le Conseil des ministres. Nous devons prendre, dans les territoires les plus touchés, des mesures supplémentaires ». Mardi soir, le Premier ministre Jean Castex avait dit que « des mesures du type de celles auxquelles on a eu recours dans les autres parties du territoire [étaient] sur la table ». Sont concernés, selon Gabriel Attal, l’Île-de-France, les Hauts-de-France et les départements contigus à ces régions, à savoir la Seine-Maritime, l’Eure, le Loiret, l’Yonne, l’Aube, la Marne et les Ardennes. Comme d’habitude, vous saurez tout jeudi à 18 heures, lors de la traditionnelle conférence de presse gouvernementale (à moins que les décisions ne fuitent d’ici là) et un peu après dans votre indispensable Journal de redéconfinement.

Hidalgo pas au courant. Gabriel Attal a indiqué lors du point-presse que des concertations entre préfets et élus locaux doivent se tenir au cours des prochaines heures. Confirmant donc que cela n’avait pas été fait jusqu’à présent. Un peu plus tôt dans la journée de mercredi, Anne Hidalgo avait ainsi indiqué n’être courant de rien. « À ce stade je n’ai eu aucun appel, ni même aucune information », déclarait la maire de Paris.

AstraZeneca soutenu par l’OMS. Alors que la plupart des pays européens ont suspendu la vaccination avec le produit mis au point par AstraZeneca, craignant que celui-ci entraîne des thromboses, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de poursuivre la campagne. « Pour le moment, l’OMS estime que la balance risques/bénéfices penche en faveur du vaccin AstraZeneca et recommande que les vaccinations se poursuivent », indique un communiqué de l’agence onusienne, précisant que ses experts continuent « d’évaluer » les données concernant les problèmes de santé rencontrés par quelques personnes vaccinées avec ce produit. L’Agence européenne du médicament doit quant à elle rendre publiques ce jeudi ses conclusions quant aux effets indésirables du vaccin AstraZeneca.

Castex, Premier vaccinable. Y aura-t-il du monde sur la corde à linge si l’Agence européenne du médicament autorise de nouveau la vaccination avec AstraZeneca ? Le Premier ministre Jean Castex sera dans les prems : il l’a annoncé mardi soir lors de son entretien sur BFMTV. Il n’a pas l’âge (55 ans, deux de moins que Brad Pitt, rappelons-le) ni, a-t-il précisé, de comorbidités, mais c’est pour donner l’exemple.

Il se teste en solitaire… Se tester tout seul pour savoir si on est positif est maintenant possible. La Haute Autorité de santé a autorisé mardi les autotests par prélèvement nasal. Ces tests antigéniques doivent être pratiqués avec un coton-tige (moins long que les écouvillons utilisés dans le cadre d’un test PCR) qui doit ensuite être plongé dans une solution aqueuse, puis versé sur une lamelle. Le résultat est obtenu en moins de trente minutes. La chaîne de supermarchés Carrefour dit avoir commandé un million de ces autotests qui seraient livrés à partir de ce week-end et vendus 40 euros la boîte de 20, selon BFMTV.

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi..



Comment s'occuper pendant le couvre-feu ? En montant une petite entreprise de gradins, pardi. À lire, le nouvel épisode de Live and let die, l'enquête de Sophian Fanen sur les concerts à l'heure de la crise sanitaire, voilà une affaire beaucoup plus rentable que d'organiser un festival dont les organisateurs sont tenus, donc, d'investir dans des gradins pour respecter les nouvelles règles sanitaires…

800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.