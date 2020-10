Confinement : comme en mars et ça repart

Le 14 octobre dernier, Emmanuel Macron nous expliquait qu’il serait « disproportionné de reconfiner le pays » et assurait que le couvre-feu dans plusieurs villes suffirait à maîtriser l’épidémie de Covid. Ce mercredi soir, au cours d’une intervention télévisuelle, le président de la République a annoncé le retour du confinement pour vendredi, et ce pour au moins un mois. Sans s’appesantir sur les raisons de ce revirement et détailler l’échec du couvre-feu (mot qui n’a d’ailleurs pas été prononcé), le chef de l’État a justifié sa décision par la « vitesse » actuelle de circulation du coronavirus, « que même les prévisions les plus pessimistes n’avaient pas anticipée » et « qui aujourd’hui touche toute l’Europe ». Après avoir longuement décrit les alternatives qui étaient sur la table (laisser l’épidémie circuler librement, confiner seulement les personnes âgées et à risque, augmenter les lits de réanimation…), il les a écartées et a assuré sans autre argumentation que « la bonne stratégie à conduire », c’était le confinement.

Donc, comme en mars et avril, c’est le « retour de l’attestation » mais, comme « nous avons appris par rapport à mars-avril », ce confinement-là sera légèrement différent. Les commerces non-essentiels fermeront, tout comme les restaurants, les bars, les cinémas et les salles de spectacle. Pas les guichets de service public, les exploitations agricoles et les usines. Et surtout, les enfants ne resteront pas à la maison : les crèches, écoles primaires, collèges et lycées restent ouverts « avec des protocoles sanitaires renforcés ».