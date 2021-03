Là-bas, au gouvernement, on sait tout le prix du virus

«Est-ce vrai qu’elle court, qu’elle court, la maladie de Roselyne Bachelot ? », « Un carnaval à Marseille et on n’est pas invités ??? ». Nouvel épisode de la première édition du Journal de rereconfinement (oui, on ne sait plus quoi inventer après celui de couvre-feu, du reconfinement et du redéconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Lundi 22 mars

Les droits et devoirs du confiné. Abandon de l’attestation de déplacement samedi car jugée trop complexe, Gabriel Attal proclamant qu’il est interdit d’inviter chez soi des amis est démenti quelques heures plus tard… Le gouvernement a du mal à expliquer les règles du rereconfinement (dont il est pourtant à l’origine) à l’œuvre dans seize départements depuis vendredi soir. Alors, pour les habitants d’Île-de-France, des Hauts-de-France, de Seine-Maritime, d’Eure et des Alpes-Maritimes, si vous avez du mal à suivre, on vous récapitule tout ça. Tout d’abord, vous avez le droit de sortir de chez vous sans limite de durée entre 6 heures et 19 heures, dans un rayon de dix kilomètres autour de votre domicile. Une simple carte d’identité permet de justifier de votre lieu d’habitation. Vous pouvez ensuite vous rendre dans un commerce vendant des biens de première nécessité, dont la définition est extensive par rapport au dernier confinement : restent ouverts les libraires, coiffeurs, chocolatiers, fleuristes et disquaires. Quant à rendre visite à des amis, c’est autorisé, même si ce n’est pas « recommandé » par le gouvernement. Au-delà des dix kilomètres ou après 19 heures, il faut justifier de son déplacement, les raisons pouvant être professionnelles, familiales, médicales…

Plus Covid la vie. Neuf personnes interpellées, des dizaines de verbalisations dressées, et beaucoup de réactions politiques… C’est le bilan du carnaval de la Plaine, qui s’est déroulé dimanche à Marseille. Des milliers de personnes (6 500 selon la police), majoritairement jeunes et non-masquées, déguisées (parfois en Didier Raoult), ont descendu la rue d’Aubagne pour arriver sur la Canebière, avant de brûler des chars et d’être dispersées par la police. « Ce qui s’est passé hier est inexcusable », a ainsi déclaré ce lundi Yannick Ohanessian, adjoint au maire de Marseille responsable de la sécurité, dénonçant « des actes irresponsables qui desservent les efforts que nous faisons ». « Nous devons répondre par la fermeté », a lancé avec un air martial Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur a indiqué que tout serait mis en place afin de retrouver et de « poursuivre les responsables » du rassemblement et que des comparutions immédiates auraient lieu dès mardi. Michèle Rubirola appelle, elle, les fêtards à aller se faire tester. « Si vous avez défilé hier au Carnaval de la Plaine, faites-vous dépister, écrit ainsi la première adjointe. Pas assez de lits de réanimation ni de vaccins : aucune manifestation en plein air ne doit s’affranchir du strict respect des gestes barrières. »

Vaccinée trop tard. C’est ce qui s’appelle ne pas avoir de chance. Selon son entourage, Roselyne Bachelot, qui a annoncé samedi être positive au coronavirus, aurait été contaminée alors qu’elle venait de recevoir une première dose de vaccin. Depuis l’annonce de sa positivité, la ministre de la Culture subit aussi de nombreuses critiques pour ses nombreuses activités ces derniers jours et son respect assez lâche des gestes barrières. Vendredi, même si elle portait un masque, la ministre a remis les insignes de commandeur de la Légion d’honneur à Michel Sardou en serrant le chanteur dans ses bras. Le soir, elle a assisté à la représentation d’un spectacle privé à l’Opéra de Paris (destiné à être diffusé sur France 5) pour ensuite poser aux côtés d’artistes qui, eux, étaient non-masqués et sont aujourd’hui considérés comme cas contacts. Roselyne Bachelot a indiqué être « maintenant à l’isolement » et « aménager [s]on programme pour la semaine qui vient ».

Borne à l’hôpital. Autre ministre positive au Covid (elle l’avait annoncé le 14 mars), Élisabeth Borne ne va pas très bien. « Affaiblie », elle est hospitalisée « depuis la fin de semaine dernière » a indiqué son cabinet. La ministre du Travail n’est cependant pas en réanimation, et ne l’a jamais été, et son état serait « en voie d’amélioration ».

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur Santé.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

Comment s'occuper pendant le couvre-feu ? En regardant Pierre Ménès dans Touche pas à mon poste sur C8 à partir de 19 h 10 ? Hum… Oui parce que plutôt que de le convoquer à la DRH après les révélations des Jours sur les actes commis par le chroniqueur foot de Canal+ sur des journalistes de sport de la chaîne Marie Portolano et Isabelle Moreau, Pierre Ménès est convoqué chez Cyril Hanouna… Bon, Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos vont regarder pour vous, pas d'inquiétude, et vous pouvez lire le 156e épisode de L'empire ou comment Canal+ a, pour le protéger, censuré les passages où Pierre Ménès était confronté à ses actes dans le documentaire de Marie Portolano Je ne suis pas une salope, je suis journaliste !

800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.