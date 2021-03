Blaireau-furet affiché, Blanquer mouché, AstraZeneca caché

«Jean-Michel Blanquer abandonne la politique et se reconvertit dans la chanson ? » « Le pangolin est enfin blanchi de toutes les accusations qui pèsent sur lui ? » Nouvel épisode du Journal de rereconfinement (oui, on ne sait plus quoi inventer après celui de couvre-feu, du reconfinement et du redéconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 29 mars

Sur la piste du blaireau-furet… L’épidémie de coronavirus est très probablement due à la transmission de l’élément pathogène à l’être humain par un animal ayant lui-même été infecté par une chauve-souris. C’est la conclusion principale d’un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui doit être publié ce mardi, mais que l’AFP a pu consulter. Selon l’agence, les experts-enquêteurs de l’OMS, qui excluent l’hypothèse d’un virus sorti d’un laboratoire (c’est « extrêmement improbable », écrivent-ils), restent cependant prudents sur la chaîne de transmission. Il estiment que plusieurs espèces animales ont pu jouer le rôle d’intermédiaire et citent ainsi une liste de 96 animaux, parmi lesquels figurent le lapin, le vison, le maintenant célèbre pangolin (accusé de la première heure) ou bien le peu connu blaireau-furet. Ce petit mammifère ressemblant à une civette avait été l’hôte intermédiaire du Sras entre la chauve-souris et l’homme lors de l’épidémie des années 2002-2003 (lire l’épisode 4 de la saison 2 de La fin du monde, « Coronavirus : un battement d’aile de chauve-souris… »).

Enquête encore ! Selon le directeur général de l’OMS, ce rapport est loin d’être conclusif. « Toutes les hypothèses sont sur la table et méritent des études supplémentaires et complètes de ce que j’ai vu pour le moment », a déclaré ce lundi Tedros Adhanom Ghebreyesus. Outre la principale thèse de la transmission intermédiaire, deux hypothèses devraient selon lui être étudiées : une transmission directe du virus par la chauve-souris ou une contamination via de la viande surgelée. L’OMS dit cependant ne pas avoir trouvé de preuve de la présence d’animaux infectés sur le marché de Huanan à Wuhan, qui avait été fermé par les autorités chinoises au début de l’épidémie.

We don’t need another Blanquer. Alors que Jean-Michel Blanquer fait l’objet de critiques quant à sa manière peu scientifique d’exonérer l’école de tout rôle dans l’épidémie (lire l’épisode 72, « Blanquer joue à colin-maillard avec le Covid »), le ministre de l’Éducation nationale a répondu en retweetant une parodie de Another Brick in the Wall (part 2) de Pink Floyd. Intitulée Another window on Zoom, la chanson critique les cours en vidéo, le quotidien depuis un an de nombreux écoliers américains. Le « We don’t need no education » écrit par Roger Waters devenant ainsi « We hate online education ». Auteure de la parodie, la chanteuse Ifat Orgad a répondu à « Monsieur Blanquer » qu’elle était ravie qu’il aime sa chanson, mais qu’elle parlait de la Californie où les enseignants sont vaccinés. « La situation est légèrement différente de celle de la France », conclut Ifat Orgad.

Le mystère des doses retrouvées. Deux millions de doses d’AstraZeneca trouvées en Italie la semaine dernière seront récupérées par la France, selon le secrétaire d’État aux Affaires européennes, Clément Beaune. Elles proviennent d’un stock de 29 millions de flacons découverts dans l’usine d’Anagni, au sud-est de Rome, par des inspecteurs italiens missionnés par la Commission européenne. Bruxelles accuse en effet le producteur anglais de cacher la réalité de sa production sur le continent afin de pouvoir exporter comme il le veut ses produits, et ne pas honorer ses engagements vis-à-vis de l’Union européenne (AstraZenaca n’a livré que 30 millions de doses à l’UE ce trimestre, alors qu’il s’était engagé à en fournir trois fois plus). Le laboratoire a répondu que les lots découverts étaient en attente de contrôle qualité avant d’être expédiés, la moitié étant destinée à l’Europe, l’autre au dispositif Covax, créé pour fournir les pays les plus démunis en vaccins.

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

Comment s'occuper pendant le couvre-feu ? En regardant l'Assemblée nationale sauver le monde. Tout simplement. Ou ne pas le sauver, c'est selon. Car les députés ont entamé ce lundi l'examen de la loi « climat et résilience », issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, laquelle convention a collé la sale note de 3,3/10 au texte… Trahison au regard de l'urgence planétaire pour les uns, c'est déjà ça pour les autres (généralement macronistes), la loi est au cœur de notre nouvelle série, 45 heures pour sauver le monde. Un feuilleton catastrophe et parlementaire que nous fait vivre Cécile Cazenave avec déjà un premier épisode à lire ici.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.