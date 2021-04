Chef ! Un cocktail de vaccins !

«C’est vrai qu’on peut dépasser la limite des 10 kilomètres si on a un ballon à la main ? », « C’est vrai qu’on peut mélanger Pfizer, alcool et AstraZeneca ?», Nouvel épisode du Journal de rereconfinement (oui, on ne sait plus quoi inventer après celui de couvre-feu, du reconfinement et du redéconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Vendredi 9 avril

Cocktail de vaccins. Les 533 000 Français de moins de 55 ans qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca pourront recevoir une deuxième dose du vaccin Moderna ou Pfizer. C’est la préconisation faite par la Haute autorité de santé (HAS) ce vendredi après que l’Agence européenne du médicament (EMA) ait reconnu qu’il existait des risques très rares de caillots sanguins chez les moins de 55 ans ayant reçu une injection du vaccin du laboratoire britannique. Cette « stratégie de recourir à un schéma de vaccination en deux étapes » a été « déjà déjà mise à profit dans le contexte du développement de certains vaccins (VIH notamment) », justifie la HAS, qui ajoute que cette dernière s’est « avérée efficace ». Un avis qui n’est pas partagé par l’Organisation mondiale de la Santé. « Il n’y a pas de données adéquates pour dire si c’est quelque chose qui peut être fait, a ainsi déclaré Margaret Harris, porte-parole de l’OMS. L’interchangeabilité des vaccins n’est pas quelque chose à recommander à ce stade. »

Des caillots partout ? Après AstraZeneca, Johnson&Johnson ? L’Agence européenne des médicaments a indiqué ce vendredi avoir lancé une étude sur des liens possibles entre le vaccin anti-Covid du laboratoire américain et de rares cas de caillots sanguins. Trois cas ont été signalés aux États-Unis, un dans un pays non précisé lors d’une phase de tests du produit mis au point par Johnson&Johnson. « L’un d’entre eux a été mortel », selon l’EMA. Au sein de l’Union européenne, le produit a été autorisé sans avoir été utilisé pour le moment – les livraisons devant commencer ces jours prochains. Les pays membres devraient commencer à l’administrer en ce mois d’avril.

Les enseignants attendront. Le 4 avril, sur France Inter, le ministère de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer avait annoncé que la vaccination des enseignants devait commencer « dans le courant du mois d’avril » (quelques semaines après avoir estimé souhaitable que celle-ci s’effectue « au mois de mars »). Mais les 860 000 professeurs que compte la France devront sans doute encore attendre. Ces deux derniers jours, le président de la République Emmanuel Macron a contredit à deux reprises son ministre de l’éducation. Jeudi, lors d’une visioconférence avec des collégiens, le chef de l’État a indiqué que les enseignants ne pourraient être considérés comme prioritaires que quand la vaccination serait ouverte aux moins de 50 ans, c’est-à-dire pas avant juin. Ce matin, lors d’un déplacement en Eure-et-Loir, le président de la République a indiqué que son objectif était de faire vacciner en priorité seulement 70 000 personnes de l’Éducation nationale travaillant « au contact de personnes très vulnérables en particulier en situation de handicap ». « D’un point de vue de santé publique, il n’y aurait aucun sens à vacciner un enseignant de 30 ans en priorité sur ses parents de 70 ans – ce serait même un contre-sens sanitaire », a commenté Macron.

Un rayon de 30 km. Les sportifs amateurs pourront déroger à la règle des dix kilomètres pour rejoindre un équipement sportif et s’y entraîner. Le ministère des Sports a précisé à l’AFP la nouvelle consigne donnée aux préfets. Est concernée toute activité physique pratiquée dans son département ou dans un département limitrophe au sein d’un « établissement de plein air », soit les stades, les courts de tennis et les piscines découvertes. En revanche, la règle ne vaut pas pour le footing ou une sortie à vélo.

Courte classe à la maison. Le Centre national d’enseignement à distance (CNED) a annoncé vendredi matin que la plateforme « Ma classe à la maison » fonctionnait de nouveau normalement, après avoir été en carafe pendant trois jours. Il était temps : les élèves sont en vacances à partir de ce vendredi soir… Le CNED n’a cependant pas fourni d’explication supplémentaire sur les dysfonctionnements rencontrées. Mardi, Jean-Michel Blanquer avait évoqué une « très forte attaque informatique venue de l’étranger », avant, le lendemain, de pointer du doigt des hackers russes. Mais, selon Mediapart, aucune attaque venue de l’étranger n’a été identifiée par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), un organisme qui surveille les réseaux informatiques et relève de Matignon. La vérité viendra peut-être de la justice : une enquête a été ouverte mardi par le parquet de Paris.

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi..

Comment s'occuper pendant le couvre-feu ? En préparant l'ENA, voilà une bonne idée. Ou plutôt le futur « Institut du service public » qui va, a annoncé le président de la République, remplacer en 2022 l'honnie Ecole nationale d'administration. Enfin, remplacer, c'est vite dite puisque la suppression de l'ENA n'en est pas vraiment pas une : vous saurez pourquoi en lisant Aurore Gorius dans son nouvel épisode des Conseillers, notre série dans les soupentes du pouvoir

