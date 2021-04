TousAntiCovid, un tour de passe-passe

«Édouard Philippe a dit qu’il avait été stupide ? » « Le vaccin Johnson & Johnson est aussi sûr que l’AstraZeneca : bonne ou mauvaise nouvelle ? » Nouvel épisode du Journal de rereconfinement (oui, on ne sait plus quoi inventer après celui de couvre-feu, du reconfinement et du redéconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mardi 20 avril

Timide décroissance. Le calendrier de réouverture du pays est toujours flou. Interrogé à ce sujet par Le Télégramme, Olivier Véran s’est contenté de déclarations peu engageantes. D’un côté, le ministre de la Santé a relevé que, « depuis cinq jours, nous amorçons une décroissance de l’épidémie » (on est passé de 40 000 cas à 33 000 chaque jour en moyenne). Mais, de l’autre, « cette diminution reste fragile : nous sommes toujours à un niveau très élevé de l’épidémie et la descente n’est pas encore suffisamment rapide et tranchée », a ajouté Olivier Véran. Question du quotidien breton : « Peut-on alors imaginer une levée des restrictions à la mi-mai ? » Réponse : « Nous sommes en train d’y travailler et cela fera l’objet d’annonces en temps voulu. »

Déconfinement territorialisé ? Olivier Véran a cependant indiqué quelques pistes pour le déconfinement. D’une part, le calendrier pour les établissements scolaires est maintenu : les écoles maternelles et primaires rouvriront le 26 avril, les collèges et les lycées la semaine suivante. De l’autre, un « certain nombre d’allégements des mesures » pourraient être prises « à partir de la mi-mai ». Date déjà fixée par Emmanuel Macron pour envisager une réouverture des terrasses des bars et des restaurants. Enfin, le ministre de la Santé s’est dit partisan d’un déconfinement différencié. « Je suis ouvert à l’idée d’une approche territoire par territoire dans la levée des mesures de freinage, comme j’y étais favorable lors de leur mise en place », a-t-il déclaré, en donnant comme exemple la Bretagne, région où l’épidémie est la moins virulente dans l’Hexagone.



TousScannés. TousAntiCovid, destinée à l’origine à tracer les cas de Covid-19, est en train de se transformer en passe sanitaire. Une nouvelle version de l’application inclut désormais un « carnet de tests ». Il est possible de télécharger le résultat de tests qu’on a effectués et ainsi de les présenter « lors des contrôles pour vos voyages aériens », indique l’appli : lors des contrôles des vols à destination ou en provenance de la Corse d’abord, puis pour les Outre-Mer, et ensuite, d’ici une quinzaine de jours, pour les passages aux frontières. À partir du 29 avril, TousAntiCovid jouera également le rôle de certificat de vaccination. La fonction « carnet » affichera alors si le porteur a bénéficié d’un vaccin contre le Covid.

Timide mea culpa. Revenant au micro d’Europe 1 ce lundi sur la gestion de la crise lorsqu’il était Premier ministre, Édouard Philippe a dit « regretter » certaines de ses interventions, notamment de ne pas avoir « formulé un peu plus de prudence ou de nuance dans un certain nombre d’avis qu’[il] répétai[t] ». Principal sujet : le masque, considéré alors par le gouvernement comme un accessoire inutile pour le grand public. « L’OMS nous a dit, jusqu’au mois de juin 2020, que le port du masque en population générale n’avait pas de sens, a déclaré l’actuel maire du Havre. Je l’ai répété avec beaucoup d’assurance. Mais c’est vrai que maintenant, je me dis que si j’avais mis un peu de nuance là-dedans, j’aurais l’air moins… » Moins con ? Moins irresponsable ? On ne saura pas, l’ex-Premier ministre n’ayant pas terminé sa phrase.

Bon pour l’injection. L’Agence européenne des médicaments (EMA) continue de recommander l’utilisation du vaccin mis au point par Johnson & Johnson. Au cours d’une conférence de presse, un porte-parole de l’EMA a déclaré que des risques de caillots sanguins avaient bien été répertoriés mais qu’il s’agissait d’effets secondaires « très rares ». Finalement, la balance bénéfice-risque resterait donc positive pour le vaccin américain.

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi..

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement