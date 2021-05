Le 12 mai, vaccine ceux qu’il te plaît

«Psstt, psstt, ça t’intéresse une petite dose dès le 12 mai ? » « C’est vrai que c’est Emmanuel Macron qui a donné l’idée à Joe Biden de demander la levée des brevets sur les vaccins ? » Nouvel épisode du Journal de reredéconfinement (qui a donc encore changé de nom, après celui de rereconfinement, de couvre-feu, de reconfinement et de redéconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Jeudi 6 mai

Tous sur Doctolib ! En visite ce matin au vaccinodrome du parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris, Emmanuel Macron a annoncé l’ouverture de la vaccination pour tous les Français de plus de 18 ans, dès la semaine prochaine. Mais attention, seulement s’il reste des places. Concrètement, cela se passera ainsi : « À partir de mercredi 12 mai, vous pourrez regarder la veille sur le site de Doctolib les doses qui sont disponibles, a détaillé le président de la République. Et s’il y a, à l’endroit où vous êtes, des doses qui sont disponibles le lendemain, et donc des rendez-vous qui ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limite d’âge. » L’objectif étant de ne pas « gâcher » des doses de vaccin. Au cours de son intervention, le chef de l’État a aussi annoncé que les vaccinations pour les Français de plus de 50 ans, qui devaient normalement commencer le 15 mai, seront disponibles cinq jours plus tôt, soit le 10 mai. Les rendez-vous pourront être pris à partir de ce vendredi.

…ou sur Vitemadose. Sur Twitter, Emmanuel Macron a aussi mentionné la plateforme Vitemadose. Gérée par un consultant en « data science », Guillaume Rozier (aussi créateur du site CovidTracker qui permet de visualiser tous les chiffres de l’épidémie), elle permet déjà aux futurs vaccinés de trouver rapidement un rendez-vous. Guillaume Rozier a alors immédiatement annoncé travailler « à l’adaptation de Vitemadose » pour « afficher ces créneaux ». « D’après nos données, cela représente plusieurs milliers de créneaux qui seront mis à disposition des plus de 18 ans n’ayant pas de comorbidités, chaque jour », anticipe le consultant. Ajoutant que, « sur certaines plateformes », il sera aussi possible de prendre rendez-vous « le jour même ».



Certains mineurs aussi. Le ministère de la Santé a publié ce jeudi matin de nouvelles instructions pour ouvrir aussi la vaccination aux mineurs de 16 et 17 ans atteints de certaines maladies qui leur font courir un « très haut risque de forme grave ». Ces derniers pourront recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech, le seul autorisé pour les moins de 18 ans. Jusqu’à présent, les seuls mineurs à qui la vaccination était ouverte étaient ceux âgés de 16 et 17 ans proches de personnes immunodéprimées.



Le Président attendra. Interrogé sur son intention de se faire vacciner, Emmanuel Macron a repoussé le problème à plus tard. « Comme vous le savez, j’ai attrapé le virus, a-t-il expliqué (on se souvient encore en effet de sa pauvre petite mine du 18 décembre dernier). J’ai encore des anticorps. Je me ferai vacciner au moment où c’est opportun. Il paraît que c’est une période entre trois et six mois et que plus on attend, mieux c’est. Je ferai une sérologie pour regarder si j’ai des anticorps. Et je suivrai ce que me dit mon médecin. » Il faudra donc attendre pour voir le Président tomber la chemise en direct, comme l’avaient fait son ministre de la Santé Olivier Véran et le Premier ministre Jean Castex…

Vers une levée des brevets ? Alors que le gouvernement Biden vient d’annoncer qu’il proposait que les protections de propriété intellectuelle pour les vaccins contre le Covid-19 soient levées, Emmanuel Macron a assuré au cours de cette même intervention qu’il y était aussi « favorable ». « Nous devons faire de ce vaccin un bien public mondial », a déclaré le président de la République. Qui, en la matière, fait preuve d’une très grande hypocrisie. En effet, la France a voté à deux reprises au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre des résolutions destinées à lever les brevets (en octobre 2020 et en mars 2021). La majorité La République en marche-Modem a aussi rejeté à l’Assemblée nationale des amendements déposés en ce sens par l’opposition. En mars, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l’Industrie, justifiait ainsi la non-levée des brevets : « Un brevet, c’est ce qui permet de rémunérer les chercheurs, de financer des recherches qui n’aboutissent pas immédiatement, c’est des centaines de millions d’investissement, de la propriété intellectuelle, des savoir-faire, c’est en fait ce qui rend possible l’innovation d’après. »

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

Comment s’occuper pendant le couvre-feu ? En faisant gaffe à ses fréquentations, ça mène tout droit en prison. Dans un nouvel épisode de L’hydre, notre enquête sur les nouveaux visages du jihad, Thierry Lévêque décrypte le durcissement de la justice qui a tendance à mettre dans le même panier du terrorisme ceux ayant eu un lien avec un coupable, même de loin, les soupçonnant d’être des « velléitaires ». Un article à lire en s’abonnant ici aux Jours, promis, on ne vous dénoncera pas.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.



Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement