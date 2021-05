Castex : passe, passe le juin

«On aura le droit de fréquenter les clubs échangistes mais pas les discothèques ? » « On peut d’ores et déjà acheter des stocks de masques pour la décennie qui vient ? » Nouvel épisode du Journal de reredéconfinement (qui a donc encore changé de nom, après celui de couvre-feu, du reconfinement, du redéconfinement et du rereconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mardi 11 mai

Calendrier précisé. Le Premier ministre Jean Castex a détaillé ce mardi dans Le Parisien la manière dont le déconfinement devrait avoir lieu le 19 mai dans toute la France. À cette date, les terrasses de café vont donc rouvrir, mais seulement à 50 % de leur capacité d’accueil. Un minimum de 8 m2 par personne sera requis pour les magasins et les musées, 4 m2 pour les marchés en extérieur. La jauge pour les cinémas et les salles de spectacle s’élèvera à 35 % de leur capacité, avec un plafond de 800 spectateurs. Pour les cérémonies religieuses et les mariages civils, un siège sur trois maximum devra être occupé. Au 9 juin, les bars et restaurants pourront rouvrir en intérieur avec une jauge de 50 % (qui disparaîtra en extérieur). Il sera cependant interdit de s’asseoir à plus de six à table. Pour les magasins et les musées, la limite de 8 m2 passera à 4 m2 tandis que la jauge pour les cinémas passera à 65 %. Il sera possible d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes dans les salles de spectacle, mais au-dessus de 1 000, il faudra présenter un passe sanitaire. Quant aux salles de mariage et aux lieux de culte, seul un siège sur deux devra être occupé. Le 30 juin, si l’épidémie est toujours en décrue, toutes ces restrictions devraient disparaître et il sera possible d’assister à des concerts debout et à des festivals (toujours en présentant un passe sanitaire).

On se bouge de nouveau ! Le sport amateur collectif va également pouvoir redémarrer à partir du 19 mai. Les salles de sport et les piscines rouvriront à cette date pour les pratiquants dits « prioritaires », notamment les mineurs. Une jauge de 35 % sera fixée pour le public, avec un plafond de 800 spectateurs – qui s’appliquera aussi (et d’abord) au sport pro). Le 9 juin, tout le monde pourra retourner faire des sports « sans contact » en intérieur, en respectant une jauge de 50 %. Celle-ci sera de 65 % pour le public, et le plafond des spectateurs passera à 5 000 (avec nécessité de présenter un passe sanitaire au-dessus de 1 000). Le 30 juin, les jauges disparaîtront et les sports « avec contact » seront de nouveau autorisés.



Le masque, jusqu’à quand ? Au cours de son interview, le Premier ministre n’a cependant fixé aucune date pour la fin du port du masque contre le Covid-19, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Le ministre de la Santé Oliver Véran ayant évoqué la « fin de l’été », Jean Castex a dit espérer aussi une telle échéance, mais a ajouté : « Nous n’y sommes pas encore. » Selon le chef du gouvernement, « le masque sera sans doute, à l’avenir, un moyen de protection naturel » qui « pourrait entrer dans les habitudes en Occident, notamment en période de grippe hivernale ».

Impair et passe. Le principe du passe sanitaire que veut imposer le gouvernement pour assister à des événements rassemblant plus de 1 000 personnes n’a pas été adopté par l’Assemblée nationale ce mardi. Mécontent face à un « texte trop large » et « pas assez précis », les députés Modem ont voté contre l’article 1 du projet de loi organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le dispositif, dans un premier temps réservé aux déplacements vers ou depuis l’étranger, devait aussi servir à filtrer les accès aux grands rassemblements (la jauge de 1 000 personnes pouvant évoluer avec le temps). S’il finissait par être voté, ce passe pourrait prendre trois formes : un résultat négatif récent d’un dépistage virologique, un justificatif de vaccination ou une attestation de rétablissement après une contamination. L’opposition avait vivement dénoncé un procédé attentatoire aux libertés et, à l’image du député communiste des Bouches-du-Rhône Pierre Dharréville « une philosophie de contrôle social dangereuse ».

Un dîner aux Chandelles ? À l’occasion de la discussion sur la loi sur la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’opposition Les Républicains a tenté de convaincre la majorité d’envisager la réouverture des discothèques en autorisant seulement les clients dotés du passe. Parmi les arguments développés, celui de Philippe Gosselin a retenu l’attention. « Saviez-vous, par ailleurs, que les clubs libertins, eux, vont pouvoir rouvrir ? », a fait remarquer le député de la Manche, avant d’ironiser : « Et il est bien connu que dans ces clubs on pratique tous les gestes barrières. C’est même d’ailleurs pour ça qu’on y va ! Donc on a envie de se faire plaisir : “Tiens, ce soir, je vais me faire un petit geste barrière !” » Mais le député est légèrement imprécis : les clubs libertins ne sont pas une classification administrative. Certains sont enregistrés comme discothèques, d’autres comme restaurants. Et ce sont seulement ces derniers qui pourront rouvrir le 9 juin. Finalement, l’argument n’a pas porté et les députés macronistes ont rejeté l’amendement.

Le vaccin plus tôt, c’est compliqué. Doctolib a annoncé ce mardi que tous les majeurs peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire vacciner, en profitant des créneaux laissés vacants par les populations prioritaires. Concrètement, il faut (après avoir indiqué sa ville) cliquer sur la catégorie « Personnes de plus de 18 ans pour les rendez-vous disponibles d’ici demain soir ». Mais, comme beaucoup de monde, on a essayé (pour Paris), et on n’a trouvé aucune place. Réponse de Doctolib à tous ceux qui se plaignent : « Les créneaux disponibles sont remplis chaque minute et le nombre de places à 24 heures est très limité : environ 20 000 créneaux par jour pour 23 millions de personnes éligibles. ». Bref, bon courage à vous si vous essayez !

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi..

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement