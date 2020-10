Journal de reconfinement #1

«T’as compris quoi, toi, s’il faut aller au travail ou pas ? » « Ben, pourquoi la Fnac est ouverte ? » Comme le feuilleton du coronavirus n’en finit pas et que la saison 2 du confinement est lancée, après Le journal de quarantaine, puis Le journal déconfiné, et Le journal de couvre-feu, voici, en direct de nos appartements, Le journal de reconfinement (bien obligé), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction. Et toujours en accès libre.

Vendredi 30 octobre

La guerre des bouquins. Dans le cadre du confinement, les librairies doivent fermer, pas les commerces spécialisés en vente de matériel informatique. Du coup, les magasins Fnac – qui vendent à la fois des livres et des ordinateurs – ont décidé de rester ouverts. « En tant qu’enseigne multispécialiste, nous serons en mesure d’ouvrir nos magasins pour notamment répondre aux demandes importantes en équipement informatique/multimédia pour le télétravail, ainsi qu’à la réparation de produits électriques et électroniques », a communiqué le groupe qui détient aussi Darty. Du coup, tous les rayons des Fnac sont accessibles. « On prend notre risque, c’est vrai. On verra bien », a commenté un porte-parole à Europe 1. Et ça a été vite vu : les Fnac – et toutes les enseignes de grande distribution qui vendent des livres – doivent finalement refermer presto leur rayon bouquins, a-t-il été annoncé après une réunion entre ministres, libraires indépendants et grandes surfaces. La décision de la Fnac avait été très modérément appréciée par les libraires indépendants, comme le patron de l’enseigne la Comédie humaine, à Avignon, qui a décidé de braver l’interdiction et d’ouvrir lui aussi son magasin ce vendredi.

École incertaine. Quand le protocole sanitaire destiné aux écoles sera-t-il mis en place ? À quelle heure les élèves vont-ils rentrer lundi ? Vont-ils vraiment rentrer lundi ? À trois jours de la rentrée, de nombreuses interrogations restaient en suspens ce vendredi. Dans un premier temps, Jean-Michel Blanquer avait indiqué que la rentrée devrait se faire lundi à 10 heures, le temps de laisser les enseignants préparer un hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné. Mais les directeurs d’école ont demandé un délai pour mettre en place le nouveau protocole sanitaire, détaillé ce vendredi par le ministère de l’Éducation. Celui-ci, même s’il est peu contraignant, prévoit notamment une « limitation du brassage entre élèves de groupes différents ». Finalement, selon FranceInfo, les élèves reprendront à l’horaire prévu avant les vacances et la minute de silence pour Samuel Paty se tiendra à 11 heures, afin d’éviter les attroupements devant les établissements.

Et s’il y a grève ? Sans attendre, et parce qu’il juge le nouveau protocole sanitaire pas assez protecteur, le Snes-FSU, syndicat majoritaire dans le secondaire, a déposé un préavis de grève pour la semaine prochaine. « Rien n’est dit sur les mesures concrètes prises pour protéger les personnels, les élèves et leurs proches (quid des effectifs ? de l’aération des salles ?….) », s’alarme le syndicat, qui demande notamment un fonctionnement des classes en demi-groupes, et une réorganisation de la demi-pension pour limiter le brassage des élèves.

M’dame, j’ai oublié mon attestation. Avec ce nouveau confinement, donc, c’est le retour des attestations, que vous pouvez trouver ici. Avec, nouveauté, le « justificatif de déplacement scolaire » pour les parents ou les « responsables » qui accompagnent leur enfant sur le chemin de l’école. Petit problème : le gouvernement a oublié sur cette attestation le cas des élèves qui se rendent seuls à leur établissement. Cela veut-il dire qu’ils n’en ont pas besoin ?

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.