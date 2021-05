Rendez-vous en terrasse inconnue

«Puis-je créer une terrasse en bas de chez moi ? » « C’est vrai que la candidate française à l’Eurovision porte un masque d’Édith Piaf ? » Nouvel épisode du Journal de reredéconfinement (qui a donc encore changé de nom, après celui de couvre-feu, du reconfinement, du redéconfinement et du rereconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 17 mai

« Signaux verts ». « Aujourd’hui, les signaux sont au vert et ça démontre que le président de la République a eu raison dans son calendrier et ça donne tort aux prophètes de malheur. » Parole de Gabriel Attal, chargé justement de la porter, ce lundi matin sur RTL. C’est ce mercredi que survient une nouvelle étape du reredéconfinement, importante : vont notamment rouvrir les terrasses des cafés et des restaurants (mais à six personnes max par table) et ce jusqu’à 21 heures, le couvre-feu étant repoussé de deux heures, ainsi que les magasins dit « non essentiels », les centres commerciaux ou encore les lieux culturels mais avec des jauges réduites. On dit ça, on dit rien, mais les prévisions météorologiques annoncent de la pluie partout pour ce mercredi sauf en Occitanie et en Paca.

Hidalgo, terrassisation ! C’est bien gentil, cette ouverture des terrasses mais comment fait-on, concrètement ? À Paris, la mairie a reconduit jusqu’au 30 juin (au 1er juillet sera mise en place une nouvelle réglementation) l’autorisation d’extension gratuite mais chaque établissement doit afficher une « charte des engagements » qui explicite chacune des règles. Par exemple, celle-ci : « Je m’engage à ne pas étendre ma terrasse devant un rez-de-chaussée d’habitation. » Ou encore cette autre : « Je m’engage à n’exploiter ma terrasse éphémère qu’entre 8 heures et 22 heures. » Et hop, mine de rien, on a gratté une heure sur le couvre-feu, qui n’est étendu que jusqu’à 21 heures. Allez patron, la petite sœur !

« Green light ». Au Royaume-Uni, le déconfinement, lui, en est à une étape supplémentaire : depuis ce lundi, on peut picoler à l’intérieur des pubs, dont seuls les jardins étaient accessibles jusqu’à présent. Les lieux culturels et les stades sont aussi ouverts, mais sans dépasser les 10 000 personnes. Mais l’inquiétude demeure avec la propagation du variant B1.617.2 dit « indien » qui a doublé pour atteindre les 1 300 cas la semaine dernière. Vendredi dernier en France, on comptait 24 foyers de contamination issus de ce variant.

Vieux motard. Prévu à la mi-2021, un des vaccins concoctés par Sanofi avait, à la suite de résultats décevants, été repoussé au quatrième trimestre. Cette fois, ce pourrait être la bonne. Dans un communiqué, le groupe français annonce que, lors de l’essai de phase 2, son vaccin « induit une forte réponse immunitaire chez les adultes, toutes tranches d’âge confondues ». Du coup, Sanofi, qui pour ce médicament est associé au laboratoire britannique GSK et bénéficie de fonds publics américains, va lancer la phase 3 « dans les prochaines semaines », en même temps que sera lancée la production. Ce vaccin-là ne fonctionne pas à l’ARN messager, comme celui de Pfizer-Biontech, par exemple, mais avec un adjuvant qui doit permettre une meilleure réponse immunitaire.

L’Algérie entrebâillée ? Totalement bouclée depuis un an, l’Algérie pourrait timidement rouvrir ses portes. Dans un communiqué, la présidence de la République indique que « le conseil des ministres a approuvé les propositions d’une ouverture partielle avec, pour un début, cinq vols quotidiens de et vers les aéroports d’Alger, Constantine et Oran à compter du 1er juin prochain, et ce dans le strict respect des mesures préventives ». Cependant, un texte officiel, annoncé pour dans une semaine, doit encore préciser les conditions de cette ouverture.

L’Eurovision démasquée. Alors désolés si l’on vous a fait miroiter l’espoir de voir dévoilé le grand complot qui empêche la France de remporter l’Eurovision depuis 1977 (cette année, celle qui s’y colle s’appelle Barbara Pravi et on dirait qu’elle a mangé Édith Piaf), mais il s’agit simplement de vous dire que les 3 500 participants qui pourront assister en vrai au concours, ce samedi 22 mai à l’Ahoy Arena de Rotterdam, aux Pays-Bas, n’auront pas l’obligation d’être masqués. Mais ils devront présenter un test négatif au Covid-19.

