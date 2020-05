Journal déconfiné #10

Tu savais pour Patrick Ewing et Ramzan Kadyrov ? Et toi, tu l’as fait où, ton test ? Pour les vacances, t’es plutôt Ibiza ou Provins ? L’après-confinement pose toujours autant de questions, si ce n’est plus encore, que le confinement : Les Jours ont donc décidé de poursuivre la publication, démarrée avec Le journal de quarantaine dans la première saison de cette série, d’un fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction. Les première semaine déconfinée est à lire ici ; la deuxième, là ; et la nouvelle ci-dessous.

Lundi 25 mai

La santé en sommet. C’est parti pour le « Ségur de la santé », lancé ce lundi après-midi par le Premier ministre et son ministre de la Santé, Olivier Véran, devant quelque 300 représentants des différents métiers de la santé. Cette vaste concertation, dirigée par Nicole Notat, doit aboutir d’ici à sept semaines à une « refondation du système de santé » français, a annoncé le gouvernement. Il aura donc fallu une crise sanitaire historique pour qu’un débat sur l’hôpital soit possible, alors que les personnels ont fait grève pour alerter sur leurs conditions de travail depuis des années. Aurore Gorius et Isabelle Roberts racontent, dans l’épisode 12 de cette série, publié ce lundi, ces longs mois où médecins et infirmières ont crié dans le vide.

Hollande, vengeur masqué. Interrogé ce lundi matin sur France Inter, l’ancien président de la République a reconnu avoir « une part de responsabilité dans la situation » actuelle de l’hôpital public en France. « Depuis des années, on a contraint l’hôpital, et j’y ai pris ma part. Je ne veux pas du tout m’exclure », a dit François Hollande. Interrogé sur les stocks de masques, qui ont manqué pendant une grande partie de la crise, il a estimé qu’il a toujours veillé au contrôle des stocks et que la France disposait de « 740 millions » de masques quand il a confié le pouvoir à Emmanuel Macron (à lire aussi notre enquête sur cette « grande mascarade »). Or, « quand la crise sanitaire a démarré, il n’y en avait plus que 140 ou 150 millions. Ça veut dire que des masques ont été détruits ». François Hollande souhaite « une commission d’enquête » sur ce sujet central dans le traitement français de la crise du coronavirus.

Du mieux à l’hôpital. Au quatorzième jour du déconfinement, les services de réanimation continuent de se vider en France : ils accueillaient 1 655 patients pour une infection liée au Covid-19 ce dimanche, soit 10 de moins en 24 heures. 17 185 personnes sont actuellement hospitalisées soit 7 de plus qu’au pointage des autorités de santé ce samedi.

Grève dans les Ehpad. Les salariés des 308 Ehpad du groupe Korian se mobilisent ce lundi pour obtenir le versement pour tous de la prime de 1 000 euros promise par la direction, à l’appel des syndicats CGT, FO et Sud. Ils demandent également une revalorisation des salaires.

Mille Borne. « On n’invite absolument pas les Français à envisager des vacances à l’étranger », a averti Élisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, ce week-end. Ceci après que le Premier ministre espagnol a déclaré que les touristes européens pourraient venir en Espagne et profiter des plages cet été – dans des conditions sanitaires qui restent à définir. L’Europe de la clarté n’est pas encore née.

Conseiller déconfiné. C’est le scandale politique du week-end en Grande-Bretagne. Le Guardian et le Daily Mirror ont révélé que Dominic Cummings, le principal conseiller du Premier ministre Boris Johnson, architecte de sa stratégie sur le Brexit et coauteur du plan de confinement britannique, s’est promené à plusieurs reprises entre Londres et sa ville de Durham, dans le nord-est de l’Angleterre, alors que tout le pays a pour consigne de rester à la maison. Une première fois avec son fils de 4 ans et sa femme malade du coronavirus pour aller rejoindre ses parents. Puis lors de plusieurs voyages entre la capitale et le nord de l’Angleterre qui ont été révélés les uns après les autres. Les Britanniques sont furieux de cette légèreté et de nombreuses personnalités politiques demandent le départ de Dominic Cummings, mais Boris Johnson a pour l’instant fait le choix de le protéger. « J’ai eu un entretien très long avec [lui] et j’en ai conclu qu’il a suivi l’instinct de tout père et de tout parent », a ainsi estimé le Premier ministre britannique. Le conseiller doit s’exprimer en fin d’après-midi, ce lundi, lors d’une conférence de presse. En attendant, on retrouvera Dominic Cummings dans la série de Marion L’Hour Anarchy in the UK, consacrée au Brexit dont il est le mauvais génie.

Président attablé. C’était le digestif de trop. Le Président autrichien, Alexander Van der Bellen, est attaqué dans les médias pour avoir violé les règles du déconfinement imposées par son gouvernement. Dans la nuit de samedi à dimanche, il était encore attablé en terrasse d’un restaurant alors que les établissements doivent fermer à 23 heures.

Pat Ewing au tapis. Patrick Ewing, actuel entraîneur de l’équipe de basketball universitaire de Georgetown et ancienne star de la NBA chez les Knicks de New York, est hospitalisé pour une infection liée au Covid-19. Il l’a annoncé lui-même sur Twitter en rappelant que « ce virus est sérieux et ne doit pas être pris à la légère ».