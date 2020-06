Journal déconfiné #15

Tu savais pour Jean-Jacques Bourdin et Ramzan Kadyrov ? Et toi, tu l’as fait où, ton test ? Pour les vacances, t’es plutôt Ibiza ou Provins ? L’après-confinement pose toujours autant de questions, si ce n’est plus encore, que le confinement : Les Jours ont donc décidé de poursuivre la publication, démarrée avec « Le journal de quarantaine » dans la première saison de cette série, d’un fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction. Après les semaines déconfinées 1, 2 et 3, voici la nouvelle, à lire ci-dessous.

Mardi 2 juin

Jours heureux. Qui pour interdire Twitter aux Présidents ? En attendant une loi en ce sens, Emmanuel Macron a cru bon de gazouiller sa joie de voir « la réouverture des cafés, hôtels et restaurants ». Poursuivant avec l’emphase qu’on lui connaît : « Nul doute que les Français seront là pour retrouver cette part de l’esprit français, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l’État continuera à soutenir ce secteur. » Bon, beaucoup lui sera pardonné puisqu’il a tenu à rendre hommage aux Jours au passage, voyant en cette réouverture « le retour des jours heureux ». Trop sympa, même s’il aurait pu dire que la carte cadeau Les Jours est idéale pour la fête des mères… Hein ? Quel Conseil national de la Résistance ?

Iran malheureux. Parmi les premiers pays touchés par le coronavirus avec 8 000 morts et plus de 157 000 cas – et encore, ce sont les chiffres officiels donc il y a fort à parier que ce ne soit pas la fourchette haute – , l’Iran connaît une recrudescence de cas avec plus de 3 000 nouvelles contaminations ce mardi, pour le deuxième jour d’affilée. Ce qui se rapproche du record datant du 30 mars. En réaction, le ministre de la Santé Saïd Namaki a déploré le manque de respect des mesures de distanciation. Le pays a assoupli les restrictions destinées à enrayer l’épidémie à la mi-avril et les contaminations ont recommencé à augmenter début mai.

StopCovid, retard à l’allumage. Elle devait être disponible à midi, il a fallu attendre 16 heures pour que l’appli gouvernementale StopCovid soit disponible et encore, uniquement sur le Google Playstore. À l’heure où s’écrivent ces lignes, pas de nouvelles de l’App Store. De toute façon, si vous lisez cet article de Sophian Fanen, vous risquez de ne pas avoir tellement envie de la télécharger.

À saisir. Le gouvernement vous invite à faire péter votre Livret A ? Oui mais plein pot, s’il vous plaît. Les soldes d’été sont repoussés au 15 juillet (contre le 24 juin prévu initialement) et dureront quatre semaines.

Bécot à Mamie ? Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce mardi un desserrement du confinement dans les Ehpad, grands oubliés du déconfinement tel que présenté par Édouard Philippe le 28 mai. Le communiqué précise ainsi que les visites à plus de deux sont possibles si elles ne déroulent pas dans la chambre du résident, et que les mineurs sont désormais autorisés du moment qu’ils portent un masque. Mais pas de bécot à Mamie, distanciation oblige.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Le jour d’après. Attention, attention, jamais en reste d’une innovation, après « Le jour qu’on est » qui a fait les riches heures du « Journal de quarantaine » en rendant un service totalement inédit dans la presse française et même internationale, Les Jours sont heureux de vous présenter « Le jour d’après » : demain, on sera mercredi (3 juin 2020) et les États-Unis devraient connaître une nouvelle nuit de soulèvement après la mort de George Floyd, tué le 25 mai à Minneapolis par un policier. Mais en France, tout va bien, ainsi qu’en témoigne par exemple Outrage et rébellion, cette série publiée sur Les Jours après l’agression subie par Théo L. en février 2017, qui se consacre aux relations entre policiers et habitants d’Aulnay-sous-Bois.