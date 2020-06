Journal déconfiné #18

Tu savais pour Cate Blanchett et son accident de tronçonneuse ? Et toi, tu l’as fait où, ton test ? Pour les vacances, t’es plutôt Ibiza ou Provins ? L’après-confinement pose toujours autant de questions, si ce n’est plus encore, que le confinement : Les Jours ont donc décidé de poursuivre la publication, démarrée avec « Le journal de quarantaine » dans la première saison de cette série, d’un fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction. Après les semaines déconfinées 1, 2, 3 et 4, voici la nouvelle, à lire ci-dessous.

Mardi 9 juin

« Enquête-chapeau ». Le procureur de Paris Rémy Heitz annonce ce mardi à l’AFP l’ouverture d’une vaste enquête préliminaire sur la gestion de la pandémie de coronavirus et ce pour « homicides involontaires », « blessures involontaires », « mise en danger de la vie d’autrui », « abstention volontaire de combattre un sinistre » et « non-assistance à personne en péril ». La procédure, qualifiée d’« enquête-chapeau » par Rémy Heitz, rassemble plusieurs dizaines de plaintes déjà déposées et portera notamment sur la pénurie de masques, de tests (lire l’épisode 34 de notre série En quarantaine sur le sujet), etc. Les investigations sont confiées à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp).

15 milliards jetés en l’air. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a présenté le plan gouvernemental d’aide au secteur aéronautique : 15 milliards d’euros – dont sept déjà accordés à Air France-KLM. Contrepartie écolo : 1,5 milliard d’euros doit être dépensé en recherche pour, a expliqué Le Maire, « parvenir à un avion neutre en carbone en 2035 ». Tous les détails sont à consulter sur le site de Bercy.

« Worsening ». C’est le mot choisi (« ça s’aggrave ») par le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour décrire la pandémie. Si la situation s’améliore en Europe, elle se détériore sur le continent américain – notamment au Brésil – ainsi qu’en Asie du Sud. L’OMS indique que 136 000 nouveaux cas sont apparus dans la journée de lundi, le chiffre le plus élevé. Depuis le début de l’épidémie, 7 millions de personnes ont été contaminées et 400 000 sont décédées.

Mad masques (épisode 3486). Après la pénurie, le trop-plein : sur les quelque 450 entreprises françaises qui, pendant la crise sanitaire, se sont converties à la fabrication de masques en tissu, « il y a 10 % des entreprises qui se retrouvent avec des stocks sur les bras », a indiqué Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, en charge des masques. Qui souhaite que les grandes entreprises équipent leurs salariés de masques en tissu fabriqués en France. Face à la pénurie, le gouvernement avait encouragé la production de masques en tissu en France à l’approche du déconfinement, mais ce sont les masques jetables qui ont la faveur des Français. À lire sur Les Jours, « Masques : la grande mascarade », l’épisode 1 de notre série Le jour d’après.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Le jour d’après. Après « Le jour qu’on est », qui a permis aux confinés de ne pas perdre le nord, Les Jours sont heureux de vous présenter « Le jour d’après » : demain, on sera mercredi (10 juin 2020) et Chantal Goya aura 78 ans. Allez, allez, un petit abonnement aux Jours pour fêter ça, Chanchan ?

674 marches. Le 25 juin à 10 heures, elle rouvrira : la tour Eiffel. Mais, précise le communiqué, avec masque obligatoire et escaliers de rigueur uniquement, les ascenseurs restant pour l’instant condamnés : par le pilier est pour monter ; par le pilier ouest pour descendre.