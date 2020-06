Journal déconfiné #20

Tu savais pour Cate Blanchett et son accident de tronçonneuse ? On se pose en terrasse ou à l’intérieur ? Pour les vacances, t’es plutôt Ibiza ou Provins ? L’après-confinement pose toujours autant de questions, si ce n’est plus encore, que le confinement : après Le Journal de quarantaine, Les Jours poursuivent avec Le journal déconfiné la publication d’un fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction. Après la semaine 1 du Journal déconfiné, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4 et la semaine 5, voici la nouvelle à lire ci-dessous.

Lundi 15 juin

1 mètre latéral vs 4 m2. La rentrée scolaire « obligatoire » du 22 juin annoncée ce dimanche par Emmanuel Macron est l’occasion d’un inédit problème de géométrie. En effet, a expliqué ce lundi matin sur Europe 1 le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, la règle des 4 m2 d’écart entre deux élèves va être remplacée par celle du mètre latéral. Perso, on n’a rien compris. L’allègement du protocole sanitaire devrait être détaillé ce mardi.

Le pestacle is back. Pauvres parents, rien décidément ne leur sera épargné. Après avoir dû faire la classe – et s’être rendu compte que oui, décidément, enseigner est un métier – , ils vont devoir se coltiner quand même le pestacle de fin d’année – ses costumes de papier crépon, ses danses interminables. Enfin peut-être. Car, si dans un courrier envoyé par le ministère de l’Éducation nationale aux recteurs d’académie que France 3 s’est procuré, cette possibilité est ouverte, moyennant des mesures de distanciation et de port du masque, il semble bien tard pour mettre en œuvre les costumes de papier crépon et danses susnommés. Darons, ne vous réjouissez pas trop vite, reste l’option salade de pâtes et rosé tiède.

Métro libre. C’était le dernier reliquat du confinement : l’attestation de son employeur pour emprunter les transports en commun en Île-de-France durant les heures de pointe est supprimée à compter de ce mardi, annonce la préfecture de police de Paris dans un communiqué à consulter ici en pdf. Mais le port du masque reste de rigueur.

Macron, si tu savais. Parmi les choses encore interdites, selon Emmanuel Macron, ô surprise, les rassemblements de plus de dix personnes, autant dire les manifs. Dimanche soir, dans son allocution, il a ainsi indiqué qu’« il faudra[it] continuer d’éviter au maximum les rassemblements, car nous savons qu’ils sont les principales occasions de propagation du virus ». Du virus et surtout des germes de la contestation, dirions-nous. Pourtant, ce samedi, le Conseil d’État a décidé d’autoriser de nouveau les manifs, sous réserve d’une « obligation d’une déclaration préalable », si elles ne dépassent pas les 5 000 personnes.



Toujours orange. En France, seuls Mayotte et la Guyane restent en orange et continuent d’être soumises à des règles plus strictes. La raison, détaillée ici sur le portail des Outre-mer de France Télévisions, c’est un Covid-19 qui circule encore beaucoup et continue de multiplier les contaminations : 1 326 cas en Guyane, où le chiffre ne cesse d’augmenter, et 2 298 à Mayotte, où un certain tassement se fait cependant ressentir. La situation désastreuse à Mayotte, Les Jours en parlaient dans l’épisode 23 de la série En quarantaine.

Pékin moyen. Plusieurs quartiers de Pékin ont été placés en quarantaine après une nouvelle inflammation de l’épidémie dans la capitale chinoise qui a enregistré 36 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures. Plusieurs foyers de contamination ont éclos à Pékin, notamment depuis un marché de produits frais.



Frontières. Dès ce lundi, plusieurs frontières européennes rouvrent, mais pas toutes. On peut, par exemple, aller en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Grèce, et vice-versa. Pour l’Espagne, il faudra attendre ce week-end et le 1er juillet pour le Portugal. Quant au Royaume-Uni, c’est déjà possible, mais l’entrée est assortie d’une quatorzaine obligatoire. La France a indiqué qu’elle appliquera le principe de réciprocité pour les règles aux frontières, autrement dit : œil pour œil, dent pour dent.

Free the biscoteaux. Bon d’accord, c’était attendu, la réouverture des salles de sport avec un mètre entre chaque machine et tout le bastringue mais on aime bien écrire « biscoteaux ».

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Le jour d'après. Après « Le jour qu'on est » qui a permis aux confinés de ne pas perdre le nord, Les Jours sont heureux de vous présenter « Le jour d'après » : demain, on sera mardi (16 juin 2020) et le personnel soignant manifeste dans toute la France, histoire de ne pas se faire oublier après les applaudissements. Aux Jours, on ne les oublie pas, la preuve avec le démarrage d'Urgences saison 2 à Colmar, dans une des régions où l'épidémie a été la plus virulente.