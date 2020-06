Retour à l’école : Jean-Michel à peu près

Ce lundi, le président l’a dit, tous les élèves du primaire et du collège doivent retourner physiquement à l’école. Mais vont-ils vraiment le faire ? Pas certain. La manière dont le gouvernement a – mal – géré le dossier fait que de nombreux chefs d’établissement, ballotés par les injonctions contradictoires et les versions successives du protocole sanitaire, ont préféré ne rien changer à leur organisation à deux semaines des vacances. Ils continueront donc, comme depuis le 11 mai, à fonctionner simultanément en « présentiel » et en « distanciel ». Et tant pis pour les parents qui en ont marre d’avoir leurs enfants à la maison !



Pour comprendre ce nouveau raté, un petit retour en arrière s’impose. Souvenez-vous, le 13 avril, Emmanuel Macron annonce la fin du confinement pour le 11 mai et la réouverture progressive des crèches, écoles, collèges et lycées (lire l’épisode 11 de la série En quarantaine). Et ce, on le saura plus tard, malgré l’avis du Conseil scientifique, qui plaidait pour une réouverture en septembre. Résultat de cette opposition au sommet de l’État : la plupart des établissements scolaires rouvrent bien à partir du 11 mai mais avec un protocole sanitaire extrêmement exigeant, détaillé sur 54 pages, et dont la principale règle à appliquer est celle de la distanciation physique d’un mètre entre chaque personne afin d’éviter les éventuelles contaminations.